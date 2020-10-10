弟愛上交友軟體直播主！驚人真相曝光　眾人直呼：新套路

這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「愛上交友軟體某人」的文章表示自己朋友遇到的問題，以下用小美化名，「主角是我弟，最近常在使用交友軟體，他的心得是，好多詐騙、投資、數位貨幣、直銷、二元期權」，原PO更接著表示自己的弟弟收入還不錯，年收約120萬，然後指出「弟弟前一陣子是一個直播主，認識不到一週，女生就說為了出道拼業績，本月50萬配額，希望各位大家幫忙，一開始噓寒問暖，直接導入直播，然後不斷要我弟幫她衝業績，結果還好他腦子清楚，衝了1500元就果斷放棄」。
但最近原PO弟弟又遇到了一個網路賣禮品的女生，本來我弟很小心，一開始還問要不要幫忙買衝業績，女生居然說不用，因此這讓原PO弟超開心，以為遇到真的網路寂寞人，但殊不知卻發現有六點的怪異處「中間女生有換過一次LINE ID」、「女生工時超長，不算難約，但連六日，連假都要上班」、「一起出去過幾次，但每次都不會超過3小時」、「約會的過程中，女生和聊的感覺不太一樣」、「最近在推我弟加入直銷，不便宜，他還在抗拒，有點沈船傾向」、「現在每天用LINE聊天」，而弟弟與原PO討論後發現了驚人的真相，「每天和弟弟LINE的女生和出去的女生應不是同一個」。
最後原PO也說「但弟弟居然比較喜歡一起出去那一個，想請問各位，有沒有較好的方法啊可以成全他的心願？」此篇文章一出，大量網友紛紛直呼「這根本新套路」、「交往，付錢，分手，簡單，SOP走一套然後發個文哭一下就好了」、「做直銷賺最大才不是賣你商品，是拉下線....」、「還是傻傻的認為第2個不是直銷，等他錢被騙光光就醒了」、「這麼明顯的詐騙是要考慮啥，涉及錢一律不要答應」、「買到沒錢就變臉了，買幾年對方就笑幾年」。（編輯：王柏文）