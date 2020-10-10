婚後會超好命？命理師揭「好男人痣相」：嫁給他衣食無缺

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婚後會超好命？命理師揭「好男人痣相」：嫁給他衣食無缺

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-10 12:35:12

▲艾菲爾老師公布招財旺妻的男人痣相。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲艾菲爾老師公布招財旺妻的男人痣相。（示意圖／翻攝自Pixabay）
妳的老公有旺妻命嗎？星座命理專家艾菲爾老師在臉書粉絲團提到，婚姻是人生大事之一，雖然許多人都希望自己是能旺夫的好老婆，但其實嫁個「旺妻」的男人也很重要，畢竟對於女人來說，最幸福莫過於有一個男人願意好好愛自己、疼惜自己、當自己心靈上的支柱，同時公布招財旺妻的男人痣相，笑稱「記得挑男人前仔細看看喔！提醒閨蜜幫自己找一個旺妻暖男吧」。
▲艾菲爾老師公布招財旺妻的男人痣相。（圖／翻攝自臉書《塔羅牌老師艾菲爾》）
▲艾菲爾老師公布招財旺妻的男人痣相。（圖／翻攝自臉書《塔羅牌老師艾菲爾》）
一、 眉心有痣 
眉心中間有痣，又稱觀音痣。代表著男人的事業與財運都是極好的，他自己非常有本事，是能白手起家的類型。對待感情與婚姻都十分認真，不會玩弄別人的感情，婚後會盡一切所能，讓妻子過上高品質的上等生活。是出名的寵妻魔人。

二、眉骨有痣 

眉毛摸得到骨頭的地方，如果有痣代表這個男人的工作能力非常出色，能夠憑藉著自已的力量在短時間內就有一定的成就，在工作上常有貴人幫忙，在公司也很容易被領導器重，交託重任。婚後能成為家裡最重要的樑柱，讓妻子不需要為生活瑣事煩惱。

三、右眉中有痣 

眉毛可以看出一個人的人格與精神，通常在男性的右眉上出現的痣，大部分都是吉痣，代表著男人懂得體貼另一半，有包容心、能吃苦耐勞。並且「眉裡藏痣」，非富即貴，有此痣相的男人，財運相當旺，尤其是婚後事業穩定上升，重感情，能給予另一半很多愛，也能提供無虞的物資生活。

四、鼻頭有痣 

鼻子是一個人的財富象徵，在面相學裡又稱「財帛宮」，如果男人鼻頭有痣，代表正財穩定，正財的來源不外乎就是事業，在工作中能充分投入，是出名的工作狂，下班後也很體貼另一半，對另一半的要求言聽計從，是典型的旺妻好男人。

五、耳廓有痣 

男人耳廓上有痣代表做任何事總是能心想事成，在事業上運氣不錯，敢於踏出舒適圈，一個人闖蕩也不覺得辛苦；在感情方面表現的主動、積極，對自己喜歡的人能勇於追求。婚後是個標準的顧家愛妻的新好男人。

六、耳後有痣 

耳朵後面的痣又被稱為「藏財痣」因為比較隱密，不容易被看到，才有如此稱號。這樣的男人理財能力強，有著精準的投資眼光，對待金錢比較保守，雖然比較會享受生活，但是花錢並不會大手大腳。性格成熟穩重，婚後一肩扛下所有責任與壓力，所有的福氣全讓妻子享受。

七、嘴角有痣 

嘴上有痣的男人比較多愁善感，處處都優先為別人著想，人緣運極佳。距離嘴角一公分的地方有痣，表示這輩子不愁吃穿，這樣的男人結婚後不但不會拖累另一半，還能讓另一半不挨餓受凍，餐餐飽食，給老婆衣食無缺的下半輩子。（編輯：賴詠璿）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
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