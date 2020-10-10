馬英九自誇執政時兩岸穩定　綠酸：忘了被叫過bumbler？

馬英九痛批蔡英文說要捍衛中華民國，但她口中的中華民國只有政府遷台後的71年而已呢，並沒有包括在大陸的38年，「蔡英文口中的中華民國，心中真的有中華民國嗎？」
馬英九更自誇，國民黨執政的時候，可以維持兩岸關係的穩定，蔡英文執政就做不到，正是因為兩岸沒有互信；這也是為什麼國民黨一直堅持「92共識、一中各表」因為這是建立互信一個重要的步驟，有了互信，才可能維持和平、維持穩定與安全。
對此，顏若芳痛批馬英九在他過去執政時期，採行經濟傾中、國防虛化，及外交休兵等政策，導致台灣經濟鎖中，發展疲弱，但中國依然以飛彈對準台灣，在國際社會上，打壓台灣、矮化台灣主權，以致馬英九民調低落，也讓當時知名國際期刊《經濟學人》給予「bumbler」的「國際認證」，直酸馬英九是忘了？還是不願面對？
顏若芳表示，蔡英文上任以來，不斷努力的把台灣從馬英九執政8年中的落後，重新拉了起來。不論是強化國防戰力、促使台灣產業轉型等，亦或是在防疫期間的防疫成效、經濟表現也是亞洲少數有正成長的國家，且獲得台灣高度民意支持，這些都是馬英九過去所達成不到的。
顏若芳更酸，如果馬英九能不要在國慶日出來刷存在感，大家或許就不會再想起他在習近平面前把中華民國變不見，以及在馬習會後，美國時代雜誌《Times》給他「cipher（無用之人）」、「loser（魯蛇）」等對中國卑躬屈膝評價，甚至在馬習會面對習近平時，只敢講「一個中國」原則、沒有各表，「這就是馬英九所謂，執政時期與中國交好、兩岸穩定的事實表現？」