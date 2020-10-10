國慶煙火擠爆40萬人！他怒批「現場一亂象」：到底搞啥鬼
國慶煙火擠爆40萬人！他怒批「現場一亂象」：到底搞啥鬼
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-10 21:49:10｜update2020-10-10 21:51:13
2020國慶晚會煙火於今（10）日在台南漁光島舉辦，不少民眾為了一睹煙火美景，還沒到晚上就早早卡位等待了。不過，就有網友指出，自己為了看國慶煙火，準備搭乘交通接駁車，沒想到卻讓他崩潰怒批「搞啥鬼！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己在台南火車站準備搭乘國慶煙火接駁車，但已經排了2小時，前面甚至還有500人在等待，他還怒批現場動線亂七八糟，最後他也無奈直喊「搞啥鬼，快7點半了，看不到煙火了，怒……」。抱怨文曝光後，不少網友反而緩頰留言，「哪一次國慶煙火接駁不排隊？2小時算好了」、「哪一次不是這樣... 還是一堆人要去擠...」、「突然好慶幸自己打消去拍照的念頭⋯⋯」、「每年抱怨，卻還是一堆人愛去湊熱鬧」、「沒人逼你去現場看啊」、「要去現場人擠人就不要叫，早就要有心裡準備了」。
事實上，台南交通局長王銘德就指出，10日上午9時起，交通局、警察局等相關單位成立國慶假期交通疏運小組進駐大台南智慧交通中心，全程監控國慶焰火主會場、3大副會場周圍地區的交通狀況，並適時調控號誌維持交通秩序，針對違停的車輛亦加強拖吊，維持管制區內的交通順暢。台南市長黃偉哲也表示，為因應焰火表演結束的散場車潮，交通局與警察局於活動當日20時起，將進行散場管制。（編輯:陳雅雲）