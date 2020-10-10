電視轉戰網路！他問「邰哥看清自己？」　粉絲狂推成功點

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電視轉戰網路！他問「邰哥看清自己？」　粉絲狂推成功點

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-10 22:49:56

邰智源
▲知名藝人邰智源近期從電視轉戰到網路，成功打開知名度。對此，就有網友好奇提問「邰哥是不是少數看清自己藝人？」而引起許多人討論。（圖／翻攝邰智源IG）
知名資深藝人邰智源先前在《全民大悶鍋》模仿眾多角色，而被大眾所知，之後轉往網路節目《木曜4超玩》擔任主持人，漸漸在網路上創造出高聲量。不過，就有網友好奇「邰哥是不是少數看清自己藝人？」而引起許多人討論。
原PO於PTT八卦板上發文，其在內文中直言「國慶那個先不談啦！這邊想說的是從電視可以轉戰到網路上是不是挺厲害的？」他表示，邰哥應該知道自己在電視上開始沒什麼名氣，於是直接轉戰網路，「一個幾乎是待退的藝人可以這樣認清自己過氣，努力轉換跑道到網路上，是不是有點厲害」。
他還指出，邰哥轉戰到網路上後感覺比在電視上好很多，「而且現在幾乎看不出有在賣老的感覺，對大家都是親切友好的樣子，也成功跟一些年輕人打入年輕化的市場」，這也讓他好奇發問「除了邰哥現在還能打入年輕化市場的幾乎沒有了吧？」

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多粉絲也紛紛留言邰哥轉戰成功的關鍵，「有內涵又會搞笑，眼光又好，身段又軟，提攜後進」、「尤其是他還是選擇轉換到網路上，還能跟年輕人打成一片，真的很不簡單」、「他涵養算前段班，眼光也好，很早就轉戰網路平台，轉戰網路後，讓我對他以前的印象改觀不少」、「我是覺得他是不得已才經營網路，因為最大黨之後他幾乎沒有節目，但他也很認分，要做就全力做這樣」。

▲邰智源轉戰網路節目《木曜4超玩》後，隨即在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝邰智源IG）
▲邰智源轉戰網路節目《木曜4超玩》後，隨即在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝邰智源IG）
甚至還有網友大讚邰哥身段放軟，且願意學習東西，「他這算肯嘗試新東西，轉換新跑道的資深藝人例子」、「身段柔軟，願意學習不囿於傳統，真的蠻厲害的」、「之前看電視實在很討厭他，但是他後來一日身段放軟，感覺親切多了，很喜歡這個改變」、「邰哥是一直在適應時代的藝人」。
▲邰哥透過豐富的內涵、幽默的口才，以及迅速的反應，贏得許多正面聲量。（圖／翻攝邰智源IG）
▲邰哥透過豐富的內涵、幽默的口才，以及迅速的反應，贏得許多正面聲量。（圖／翻攝邰智源IG）
今（10）日正逢一年一度的國慶日，邰哥也在個人臉書上發文慶祝，並稱「我們國家生日為什麼不能講，父母親生日不能慶祝，只能認賊作父嗎？」大方且霸氣的貼文一出後，至今已吸引上萬網友點讚。（編輯：陳雅雲）
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