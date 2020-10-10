電視轉戰網路！他問「邰哥看清自己？」　粉絲狂推成功點

他還指出，邰哥轉戰到網路上後感覺比在電視上好很多，「而且現在幾乎看不出有在賣老的感覺，對大家都是親切友好的樣子，也成功跟一些年輕人打入年輕化的市場」，這也讓他好奇發問「除了邰哥現在還能打入年輕化市場的幾乎沒有了吧？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多粉絲也紛紛留言邰哥轉戰成功的關鍵，「有內涵又會搞笑，眼光又好，身段又軟，提攜後進」、「尤其是他還是選擇轉換到網路上，還能跟年輕人打成一片，真的很不簡單」、「他涵養算前段班，眼光也好，很早就轉戰網路平台，轉戰網路後，讓我對他以前的印象改觀不少」、「我是覺得他是不得已才經營網路，因為最大黨之後他幾乎沒有節目，但他也很認分，要做就全力做這樣」。
甚至還有網友大讚邰哥身段放軟，且願意學習東西，「他這算肯嘗試新東西，轉換新跑道的資深藝人例子」、「身段柔軟，願意學習不囿於傳統，真的蠻厲害的」、「之前看電視實在很討厭他，但是他後來一日身段放軟，感覺親切多了，很喜歡這個改變」、「邰哥是一直在適應時代的藝人」。
今（10）日正逢一年一度的國慶日，邰哥也在個人臉書上發文慶祝，並稱「我們國家生日為什麼不能講，父母親生日不能慶祝，只能認賊作父嗎？」大方且霸氣的貼文一出後，至今已吸引上萬網友點讚。（編輯：陳雅雲）