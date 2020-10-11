31歲後超難「認識交往對象」？過來人7點建議：困難重重

這位網友在 PTT Boy-Girl 板上回覆一篇「31歲後是不是只剩介紹或聯誼才能認識對象？」的文章表示，「台灣社會就是這樣，對單身男超不友善，對大齡母胎單身更是各種歧視到爆」，因此原PO給了以下7點建議，「『要用對的管道』，有些管道男生要條件非常好才有用，你去只是砲灰；『心態要正確』，經濟很重要，但不要覺得靠收入就一定可以吸引到女生，吸引到女生也不一定就是好緣份；『一定要踏實拓展社交圈』，首先要會分辨哪些女生對你友善，哪些對你不友善，再來分辨哪些可以當朋友，哪些不行，『基本外型要打理』，胖的要瘦身，衣著乾淨，髮型；『自信』，這個非常關鍵，女生喜歡男生投入專注的時候散發出來的氣場，整個人變得不一樣」。
再來是「『不斷地挫敗與時間壓力』，對男生來說，年紀越大，周邊的歧視與嘲笑越多，真的很容易把好不容易建立起來的一點信心摧毀，因此要調適好；『負面情緒跟不平衡』，你可能覺得社交好外型陽光的男生一直順利交女友，而你看不到車尾燈，這種情緒是相對剝奪感，但要能自己消化，不要帶給生活中對你友善的人」，原PO事後也接著指出，「出社會之後等到25歲開始用偏激刻意追女生，困難重重」，此篇文章一出，立刻引起大量網友力挺，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛贊同表示「分析的滿不錯的」、「文章裡分析的這幾種管道都有難度」、「邊頂住壓力邊擴展生活很厲害，加油加油」、「說得不錯，推」、「你分析的很棒，我已經不再堅持什麼，順期自然吧」、「別人找對象也是一樣的，慢慢找到實際上的定位，才不需要空泛的去泛指找不到對象這件事」。（編輯：王柏文）