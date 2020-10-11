交友軟體遇真愛？男約女「拜月老」後傻爆眼　結局神反轉

這位網友在 PTT Boy-Girl 板上回覆一篇「女網友說我100分」的文章表示，「難得在交友軟體上認識到一個正常女生，配對成功後因為工作忙，就有一陣沒一陣的隨意聊聊，意外發現和這位女網友同齡，成長背景也相似，大學還同所只是不同系，因為兩人都35歲以上了，所以聊天內容不免提到對於希望早日尋覓良緣的渴望，尤其她覺得自己年紀一天天增加，再這樣下去快不能生小孩了」，就這樣聊著，剛好有一次話題說到「月老」，原PO就相約對方一起去拜了。
在拜完月老之後，原PO與那名女網友就開始吃飯約會，並且問對方「開給月老什麼條件」，沒想到女生表示「像原PO那樣就行」，原本曖昧的氣氛看似有發展，但原PO驚訝到不行，直接表態「我一直以為自己條件不好，大概是新聞報導中多出來的那50萬單身男」，女方更回她覺得原PO已經100分了，沒想到這讓原PO直接「當下腦袋一片空白不知道該怎麼回應好，就傻在現場」，曖昧的氣氛直接全無。之後原PO也表態「回去後她就變得不太理我了」，此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「你害我笑出聲來吵醒我老公」、「哎，你沒接住球」、「人家丟直球你居然漏接 月老也幫不了你了」、「快點告白啊，還來這發什麼文，還想繼續單身嗎？」、「月老被你氣暈在廟裏」、「這就是典型的憑實力單身嗎」、「月老看到也吐血了」、「憑實力單身，你也做得到」、「人家已經丟直球你又不接，當場尬在那邊，是我也看開不太想理你」。（編輯：王柏文）