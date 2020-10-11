遠距女喊回家竟去夜店！誇張對話曝光　網全罵爆：神邏輯

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「女友偷去夜店」的文章表示「昨天晚上通完電話，她說她要回家了，但實際上是去夜店，然後剛好被我朋友看到！ 我隔天問了她，她也有誠實回答，但跟我說她去夜店完也是有回家，所以不算騙，也不覺得她自己有錯，請問我該如何跟她溝通呢？」，原PO更隨後解釋「這是交往快一年的遠距離」，同時更PO出對話紀錄和網友分享，從對話內容中可以看到，女方對原PO表示「假設你朋友沒看到我，你不就不知道，因為我臨時約」，而女方的邏輯讓網友們全罵爆，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「照他的邏輯，你也可以跟他說要回家了，下一秒去汽車旅館打一炮再回家，你沒騙啊，畢竟你也只是打了三小時，你最後不是也回家？」、「沒有騙但不尊重你，重點應該不是在騙不騙吧！是在沒報備，不要被她唬弄過去」、「啊如果你朋友沒看到我給你戴綠帽，那你就不算被我綠啊！這邏輯聽起來還真是奇怪」、「認真回，建議分一分，在夜店那種地方，灌酒啊、亂摸啊、亂貼啊一堆，現在不解決以後你會很麻煩，他不懂尊重你這個男朋友，自己想想看吧」、「假如你朋友沒看到她你就不會知道？這什麼鬼話」、「交往的原則很簡單，有去夜店就分手，記得跟下一個交往對象先說好」。（編輯：王柏文）