男超商伸魔掌！竟「一手握2顆」讓店員看傻　網轟：太噁

台灣的便利商店全年無休，密度更是高居全球第二，是不少人天天必去的店家。不過，超商販賣的商品種類五花八門，還有其他服務，像是收包裹、繳費等，也販售了不少熱食，因此讓店員時常忙不過來外，還得應付行為離譜的奧客，對此，就有一名超商店員氣憤講述遇「奧客」的事發經過。

該名女店員在臉書社團《爆怨公社》發文，她表示某天晚上正在整理進貨包裹時，有一位先生快步走進店裡，光速「伸出他的魔掌」，一手握住了兩顆地瓜，讓看到這一幕的她很傻眼，直盯著對方並說「下面有袋子可以裝」。

▲女店員在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲超商蕃薯。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

貼文一出，引起網友熱議，「我親眼看過一個阿姨一顆一顆的捏欸……」、「就是有這種人，去早餐店買早餐，我也有遇到這樣的人，全部吐司都要摸一邊，看了就討厭」、「所以開架的食物我都不太碰，永遠不知道前一個客人怎麼對待它們」、「我超愛買便利商店的地瓜而且連皮吃....看完我真的傻眼了！」、「傻眼，太噁心了吧」、「客人的行為很不可取，沒有禮貌」、「現在真的一堆人的水準都很低」。（編輯：郭佩蓉）