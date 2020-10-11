「我沒鄰居」憑直覺選出一字！秒測出他人眼中真實的你

我：
給新朋友的第一印象：你給人一種氣場強勢的感覺，強烈的自我意識，做事常以自我為中心，下定決心的事情就絕不因任何人動搖，也不隨意更改。自尊心高，帶有一點控制欲，凡事求好心切，總是希望事情能按照你的計畫前進。讓剛開始認識你的人對你也點畏懼。你在親友面前的形象：親友們知道你是一個非常有自己做事原則的人，對生活上的各種細節都非常講究、很有自己的品味，甚至會去追尋某樣事物背後的原理或典故。因此認識你越久，越能知道你的真實內涵，遠遠不是外表看起來的那麼簡單。
沒：
給新朋友的第一印象：你給人一種神秘、難以捉摸的形象，在群體之中總是默默的做著自己份內的事，從來不強出鋒頭，讓人覺得你很值得信賴。但是總覺得你冷冷淡淡，對身邊的人事物好像都沒興趣參與，臉上掛著禮貌的微笑，但沒有人能走進你的心裡。你在親友面前的形象：在親友面前你沒有任何面具，跟熟識的人打鬧、嬉戲，甚至是剛起床蓬頭垢面的樣子你也無所謂。其實你的內心非常單純，總是希望身邊的每個人都好好的，因此你很關注朋友圈的動態，希望他們知道，你會永遠陪伴在他們的身邊。
鄰：
給新朋友的第一印象：你給人一種活潑開朗、大方有活力的印象，有你在的地方總是充滿歡笑，在人群中也屬你最耀眼，很喜歡湊熱鬧，哪邊人多你就往那去。所以人際關係也非常好，大家都喜歡跟你交朋友，覺得你在一起很放鬆、沒有壓力，而且天南地北什麼都能聊。你在親友面前的形象：在親友面前，你大部分的時候都很樂觀開朗，但偶爾會突然心情莫名低潮，覺得憂鬱、孤獨，好像世界上就只剩自己一個人，沒有任何人懂你、願意走進你的心。其實你很渴望有人陪伴、主動了解你，就像等待著小王子歸來的玫瑰一樣。
居：
給新朋友的第一印象：你散發出一種成熟、穩重的氣息，有著天生的王者風範。你懂得人情世故，知道有所為、有所不為，做事圓融，跟誰都不起衝突；懂得先蹲後跳的道理，不會硬碰硬弄得兩敗俱傷，更不會強出頭，你希望身邊的每個人都有機會脫穎而出擁有自己的舞台。你在親友面前的形象：在親友面前你才會卸下自己的武裝，其實你的內心就像個小孩一樣，內心敏感又細膩，總是想的太多，很容易因為旁人隨口說出的一、兩句批評而心裡難受，但又不肯說出來，自己一個人默默地將苦往肚子裡吞，讓親友為你心疼、放心不下你。（編輯：賴詠璿）
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