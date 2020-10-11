為何生育率低卻無人關注？他點「4大殘酷原因」　網推爆

有名網友在PTT以「為何台灣生育率不斷創新低都沒人關注」為題，表示台灣的生育率從以前平均兩個以上，到現在一個不到，代表現在鄉民口中一直嫌棄的老人，以後會變成現在的兩倍，而現在跟鄉民們同年紀的年輕人，以後會變成只剩一半。他也提到，這種未來即將發生的「可怕慘狀」，難道大家都不會覺得問題很大嗎？對此，也有另外一名男網友回應該文，並舉出「4大殘酷原因」，貼文一出，也讓其他網友紛紛大推，直呼「真的」。
他表示，仔細想想，台灣真的不適合一般人生小孩，更別說是窮人，他也提了四大殘酷原因。第一，「對岸是一定要統一台灣，放棄統一選項政權會不穩，沒辦法和統就會武統，很多有錢人在海外都有置產，如果發生戰爭可以在海外生活」。 第二，「別說瘦肉精了，很多食物都有問題，你有想過路邊攤的醬油和辣椒醬是怎麼做成的嗎，長期吃可能會洗腎，有錢人可以選擇高檔食材和餐廳，甚至聘自己的廚師」；第三，「台灣裙帶關係嚴重，競爭會越來越不公平，認識一個有錢人，推甄進好學校，父母幫忙找大企業實習，不用當兵，找工作也是父母講一聲就進去了，一般人可能嗎」？
第四，「一般人工作忙碌，買房要背房貸，有錢人靠繼承，沒有這問題」，最後他也補充，常聽到媒體和老人說年輕人不生小孩會害慘台灣的未來，很自私，但神奇的是一堆有錢人和高官，在美國、紐西蘭生小孩卻又變得理所當然，「生不生是自己的選擇吧」。
貼文一出，引起網友熱議，「推，光是黑心食品和政府對環境污染無作為，台灣就不適合居住了。每年癌症一大堆」、「最中肯就這篇」、「大推，就是這樣」、「這篇很真實，有錢人很多在外國生，拿身份，現代越有錢的人，避稅能力越強，領薪水的很可憐」；但也有網友認為「你這公式套用在任何地方不是都一樣」、「台灣這樣叫不能待，國外沒一國能待了」、「你講的世界上哪個國家沒有 ？只有台灣人有點多是真的」。
根據內政部上月公布的最新人口統計資料顯示，今年前八月出生人數105,161人，死亡人數116,389人，死亡人數比出生人數多出11,228人，而自然增加率則為負成長千分之0.71，由該數據可以看出，人口自然成長已亮紅燈。國發會也在八月公布最新人口推估報告，結果顯示出台灣總人口在2020年將面臨「死亡交叉」，開始變成負成長，較上次推估提前了兩年。（編輯：郭佩蓉）