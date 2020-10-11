為何生育率低卻無人關注？他點「4大殘酷原因」　網推爆

有名網友在PTT以「為何台灣生育率不斷創新低都沒人關注」為題，表示台灣的生育率從以前平均兩個以上，到現在一個不到，代表現在鄉民口中一直嫌棄的老人，以後會變成現在的兩倍，而現在跟鄉民們同年紀的年輕人，以後會變成只剩一半。他也提到，這種未來即將發生的「可怕慘狀」，難道大家都不會覺得問題很大嗎？對此，也有另外一名男網友回應該文，並舉出「4大殘酷原因」，貼文一出，也讓其他網友紛紛大推，直呼「真的」。

▲有網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

× ▲有網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲另一名男網友回應該貼文。（圖／翻攝自PTT）

× ▲另一名男網友回應該貼文。（圖／翻攝自PTT）

第四，「一般人工作忙碌，買房要背房貸，有錢人靠繼承，沒有這問題」，最後他也補充，常聽到媒體和老人說年輕人不生小孩會害慘台灣的未來，很自私，但神奇的是一堆有錢人和高官，在美國、紐西蘭生小孩卻又變得理所當然，「生不生是自己的選擇吧」。



▲嬰兒。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

× ▲嬰兒。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

根據內政部上月公布的最新人口統計資料顯示，今年前八月出生人數105,161人，死亡人數116,389人，死亡人數比出生人數多出11,228人，而自然增加率則為負成長千分之0.71，由該數據可以看出，人口自然成長已亮紅燈。國發會也在八月公布最新人口推估報告，結果顯示出台灣總人口在2020年將面臨「死亡交叉」，開始變成負成長，較上次推估提前了兩年。（編輯：郭佩蓉）