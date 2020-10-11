女嘆「工作後才知道錢難賺」！曝光花費習慣　全場傻眼了

許多人因為從小到大父母給的資源非常充足，不需要擔心經濟問題，一直到自己開始工作後，才能感受到原來「錢真的很難賺」，對此，也有一名女網友發文，表示自己開始工作後，父母也不再提供金援，讓她直呼「錢難賺」以外，她也透露自己的花費習慣，卻讓網友們看傻。

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己是一位職場新鮮人，才入職1-2個月，而自從開始賺錢後，家人也不提供金援了，雖然買東西還是會被唸，但卻相比以前自由許多，而她現在也開始知道記帳的重要性，像是月底信用卡刷多少，要預留多少錢、餐費這個月能用多少，「真的覺得錢一下就沒了」。

▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自Dcard》）

她也曝光自己發薪日當下的分配，「醫美分期＋健身房卡＋下月餐費＋請家人吃飯開銷＋電話費支出」，已經讓她所剩無幾，她也提及，想到之後還有保險、房貸、車貸，雖然現在還在實習階段，月薪50K，但也在害怕轉正職後，調薪幅度不大，並不能充分負擔這些，更別提養小孩了，「自己都一個頭兩個大了」。



▲錢包。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 她補充說道，「車貸就是自己目前只有腳踏車，以後公司出差可能需要購車，房貸部份是因為之後會搬新家，家人說要一起住就要出錢，不然要趕我到外面住」。

貼文一出，引起網友熱議，「光看到醫美分期就知道你的消費觀念有問題」、「分期一堆沒用的垃圾，難怪沒錢…」、「醫療美容 、健身房、請家人吃飯、咖啡，這樣都是浪費錢的行為，花錢不知道節制，難怪一個月五萬快不夠你花，月薪五萬我存三萬五都沒問題」、「呃...等你突然遇到什麼緊急事件需要大量資金又沒存款時，你就會開始後悔現在這樣花錢的自己了」。（編輯：郭佩蓉）