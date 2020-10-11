為何機車行「價目不透明」佔多數？老闆揭真相：真的夠了

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為何機車行「價目不透明」佔多數？老闆揭真相：真的夠了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-11 13:47:16

▲機車。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲為何機車行「價目不透明」佔多數？老闆揭真相。（示意圖／翻攝自Pixabay）
台灣機車行眾多，且不少地區都是一整排連開，但店家彼此好像都存活得挺好，有網友就好奇在 PTT 發問「為何機車行『價目不透明』佔多數？」掀起網友們討論，更有老闆解釋真相苦嘆「真的夠了」，引起熱議。
這位網友在 PTT Gossiping 板上回覆一篇「機車行價目都不透明的」的文章表示，「我前幾年新牽的機車，最近覺得輪胎怪怪的，去常換機油那間機車行請他看看，結果就說我輪胎該換了，我問價格多少，他說公司的貨比較好的是8、900元，但我發現，從我換機油時，他也說過分幾百塊的機油，卻從來沒跟我說過品牌等資訊，有沒有機車行價目都不透明的？連品牌都沒有」，此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
▲機車。（示意圖／翻攝自
▲機車。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
網友們紛紛表示「公會跟經銷都有公定價」、「現在網路料價幾乎都很清楚，你可以學查價，可以知道車行大概賺多少工資」、「輪胎跟機油的價格去拍賣都可以找到原料價，機車行開出來比就知道工錢收多少了」、「在機車行花錢是買技術服務的費用，是一個心安，懂？」「依拆卸的難易度來收費我覺得合理」、「很多啊，那種店除非顧路了，不然不會去，之前想換前來令，去幾間問，有什麼牌子，去那種一般的車行問，沒一個說的出牌子，都說好的、比較好的、更好的，我要知道牌子阿，結果去賣改裝品的車行問，牌子一一講出來，整個專業阿」。
甚至更又當過機車行老闆的網友指出無奈的真相，「其實這有很大的問題啊，你說價目不透明沒跟你說過品牌等資訊，他寫出來你認得什麼？大概還是只認得『100、200、300』，就像輪胎他跟你說的再多，你還是只會問『這條多少錢？』，簡單說，對於你們這種門外漢，只要知道100（爛）、200（中）、300（相較好）就夠了，解釋這麼多你們也聽不懂有差嗎」，他也更接著解釋，「當你沒有識別能力的時候，別人說什麼你當然全收，你來換機油，我提供服務，服務有包含教育嗎，告知牌子與差異性這當然沒問題啊，最根本的就是要提升自己的識別能力吧，不想當肥羊就要做功課，不做功課當肥羊只能怪自己」。（編輯：王柏文）
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