為何機車行「價目不透明」佔多數？老闆揭真相：真的夠了

網友們紛紛表示「公會跟經銷都有公定價」、「現在網路料價幾乎都很清楚，你可以學查價，可以知道車行大概賺多少工資」、「輪胎跟機油的價格去拍賣都可以找到原料價，機車行開出來比就知道工錢收多少了」、「在機車行花錢是買技術服務的費用，是一個心安，懂？」「依拆卸的難易度來收費我覺得合理」、「很多啊，那種店除非顧路了，不然不會去，之前想換前來令，去幾間問，有什麼牌子，去那種一般的車行問，沒一個說的出牌子，都說好的、比較好的、更好的，我要知道牌子阿，結果去賣改裝品的車行問，牌子一一講出來，整個專業阿」。
甚至更又當過機車行老闆的網友指出無奈的真相，「其實這有很大的問題啊，你說價目不透明沒跟你說過品牌等資訊，他寫出來你認得什麼？大概還是只認得『100、200、300』，就像輪胎他跟你說的再多，你還是只會問『這條多少錢？』，簡單說，對於你們這種門外漢，只要知道100（爛）、200（中）、300（相較好）就夠了，解釋這麼多你們也聽不懂有差嗎」，他也更接著解釋，「當你沒有識別能力的時候，別人說什麼你當然全收，你來換機油，我提供服務，服務有包含教育嗎，告知牌子與差異性這當然沒問題啊，最根本的就是要提升自己的識別能力吧，不想當肥羊就要做功課，不做功課當肥羊只能怪自己」。（編輯：王柏文）