帶女友占卜！算命師「一番話」他臉秒綠：想分手的套路？

不少人會透過命理師「算命」，來了解自己人生的種種命運趨勢，然而算命究竟準不準則見仁見智，信者恒信，不信者恒不信。不過，近日一名男網友在臉書粉絲團《靠北女友my girl》提到，帶著女友一起去算命，算命師的一番話卻讓他當場臉垮了下來，事後苦勸各位「心臟不夠大顆千萬不要帶女朋友一起算命！」 原PO表示，心臟不夠大顆千萬不要帶女朋友一起算命，因為算命師的一句話，可能比你認真對待你的女人還有用。原PO提到當天算命師說「妳跟他不適合在一起，不會超過一年，無理取鬧等一些分手的理由」，一番話讓他聽完不知該如何是好。▲原PO帶女友一起去算命，結局讓他不知該如何是好。（示意圖／翻攝自Pixabay）貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「真正的男友是算命師？」「真的不行，算一算大多都是分手」、「拜託情侶不要一起算命占卜好嗎？」「你要回問算命師，你自己這一生分手過幾次」、「也許是另一半想分手的套路」、「算命師需要上一堂『說話的藝術』」。不過，也有網友認為「命運是自己的，自己活得開心重要，是要去算什麼啦」、「給算命師算，10個有11個都是不合分手的！感情是靠雙方維護努力，而不是外人三言兩語就挑撥的」。（編輯：賴詠璿）