同事搞曖昧當小三？「誇張行為」令人反胃　網更9字狂勸

這位網友在 PTT WomenTalk 板上回覆一篇「職場調適心情 關於同事」的文章表示，「兩個同事搞曖昧，一開始一笑置之，現在看他們越來越過分，事情是這樣的，有點年紀的未婚的女同事不知道為何，嘴巴對已婚男同事一律喜歡開羶腥色的笑話。後來她喜歡上一個已婚的男同事，於是處處迎合他，跟男同事一起從事共同的活動，期間找我作陪當幌子，外人看起來是三個同事一起從事休閒活動」。原PO甚至更提到「有一次男同事吃飯時跟我聊的比較多了，那位女同事回家就跟我說，以後我們不要私下聊，但是還會繼續找我當幌子出來吃飯」。
而原PO也說自己想要避掉了，但最近有個大型的避不掉的飯局，因此原PO不得已坐在他們旁邊，女同事一邊跟周圍男同事講個不停的羶腥色笑話，一邊跟那個男同事一起到處敬酒，但令原PO感到反胃的是女同事接下來的誇張行為，「他敬完酒之後，回到座位開始攻擊我」原PO也知道她是說給那位男同事聽的，上述種種也讓原PO感到厭煩「我原本就是正義感過剩的人，只是為了職場求生，把自己的正義感藏起來。但是一天到晚看到這個女同事把已婚男同事，男同事也釋放出『我老婆都不瞭解我』，讓女的越陷越深，好煩，有一種『職場腥腥的』感覺」，而此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言，用9字勸告表示「不要去管，讓他們自爆」，「就嗑瓜子看戲啊，看他們玩火完到爆炸不是很好？」、「不要管這麼多，跟你無關啦」、「女同事酸你，你還要拯救他？」、「直接封鎖他，找你幹嘛都說沒空」、「人家要外遇不干你的事，你的正義只適合套在自己身上喔」、「上班好同事，下班不認識。不要耽誤你下班時間就好」、「如果不想公親變事主，什麼事都不要管」。（編輯：王柏文）