相親對象提「1要求」才結婚！女曝超扯真相　眾人狂勸退

不少單身男女，會選擇透過「相親」，期望能找到一個可以互許終生的對象，對此，也有一名女網友表示自己日前去相親時，對方竟然提出這「1要求」才會答應結婚，貼文一出，引起網友熱議。

該名女網友在臉書粉專《靠北老公2.0》表示，因為自己有點小年紀了，所以去相親，不過對方卻要求她「結婚前發生關係」，並表示有小孩才要結婚，擔心不孕不育。這也讓她很傻眼，「這種情況還要繼續下去嗎」，也表示自己虛歲31歲了，還沒有經驗，也可能因為對方身邊的人有不孕的情況，所以才有這種想法。

▲一名女網友在《靠北老公2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北老公2.0》）

▲女網友很苦惱，不知該不該與相親對象分手。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

也有網友表示「擔心不孕不育是藉口吧，有孕有育的還不是一堆在外捻花惹草？提出這種要求的人根本不可靠！趁機拒絕，趁早離開」、「有一種東西叫婚前健康檢查」、「對方很心機，要騙妳上床的，人生中結婚並不是唯一的選擇，三思」、「這是要騙運動的吧？ 怕不孕去做檢查看看阿」（編輯：郭佩蓉）