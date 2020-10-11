夜市鹹酥雞咬一口超難吃！她卻喊「想再買」　真相全鼻酸

到達店面後，她發現老闆是一位目測50多歲的阿伯，外型有點瘦且駝背，而對方一發現她後，就指著標示著價錢的牌子，無聲詢問原PO是不是要100元份量的。她見狀後，還沒有意會過來就點了點頭，之後只見老闆低著頭，鏟了滿滿一袋的鹹酥雞，「不發一語，動作稍嫌彆扭，但看得出來他很努力在加快動作，我想是為了不讓我等太久」。
等到原PO準備要付錢時，她就拿出了一張千元大鈔想給老闆找錢，沒想到對方卻突然有些錯愕，接著拍了一下隔壁攤老闆娘的肩膀，拿著原PO給的錢，並指一指放零錢的盒子，向對方傳達意思。
這時她也恍然大悟，發現老闆應該是瘖啞人士，無法說話，且在行動上有些不便，所以一開始她光顧時，對方才會一直盯著她又不說話，甚至在工作上有許多動作看起來生疏又彆扭，「老實說，第一次來也像我一樣被嚇到的人應該不少」。
拿到等待已久的鹹酥雞後，原PO吃了一口後就坦言「哇，好難吃！」是她的第一個想法，她指出雞肉十分乾柴，還有點硬，胡椒甚至還一整坨集中在最上層。然而這卻讓她十分感動，「這100元的鹹酥雞實在是大包到我有點無所適從，滿100還多送一包薯條，而且老闆看起來真的很努力想好好服務客人，只是可能因為行為舉止比較怪異，讓人不太敢去買」。
原PO表示，雖然這是她吃過最難吃的鹹酥雞，卻也是她最想再回購的，最後更暖心喊話「雖然我暫時有點不想再看到鹹酥雞，但老闆，我下次再去跟你買吧！」
暖心的故事曝光後，也引來不少網友留言，「善良的人讓世界更美好」、「推推，需要更多善良的人」、「好溫暖」、「推，感謝使社會有溫暖」、「原po文字好溫暖，超想哭」。
不過但亦有人建議，「善良推推，但是難吃的話很難長久有穩定的客源，希望有相關技術的人能幫忙改善難吃的鹹酥雞QQ」、「只有一直去支持也是沒用的，希望有人可以跟老闆說如何改進...」。（編輯：陳雅雲）