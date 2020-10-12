NOW早報／網購18年不拆封！一查「內容物」愣：總價破億

拉曼舒克拉的6萬多件的收藏品都十分厲害，其中就包含了甘迺迪、邱吉爾、「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的簽名照及信件，還有李小龍的周邊商品、披頭四親筆簽名黑膠唱片，甚至還有多達6000多套漫畫、4000多部稀有書籍、樂器、珠寶等物品。
今日天氣／熱帶性低氣壓影響 北部、東北部降雨明顯
昨（11）日晚間起南海北部的熱帶性低氣壓帶來較多水氣，今日水氣更多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北平地、桃園、花蓮、台東及恆春半島亦有局部短暫陣雨，新竹以南為多雲；氣溫方面，各地清晨、深夜較涼，約23至26度，白天北台灣及花蓮高溫26至30度，中南部地區及台東較為溫暖，31至33度，中南部日夜溫差較大。
羨慕！統一發票為台創造539位千萬富翁 也有202張未兌領
為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，統一發票自2011年1至2月期起每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組，根據財政部統計，累計至今（2020）年5-6月期累計57期可兌領特別獎發票共有741張，已兌領539張，即已為台灣創造539位千萬富翁。
連續第6天！中共「運8反潛機」又入侵我國西南空域
中國大陸軍機近日來頻頻入侵我方防空識別區，雙十節國慶日才剛過，中共軍機「運8反潛機」昨天（11日）上午，再度入侵我國西南空域，這是共機連續第6天侵擾我國，也是10月以來第9度入侵西南空域。
影／AKIRA中文更標準！現身拜託「志玲姊姊」粉絲一件事
2021年志玲姊姊慈善年曆日前才公布預購消息，短短不到一個月的時間，馬上開出紅盤，為此，志玲姊姊慈善基金會也釋出姊夫AKIRA，為兩人的第一本合體年曆所錄製的加持影片，全程中文發音，誠意滿滿。
「我沒鄰居」憑直覺選出一字！秒測出他人眼中真實的你
有些人的個性一眼就可以望穿，有些人則是需要經過相處，才會慢慢放下矜持展現自我。10日星座命理專家艾菲爾老師在臉書粉絲團表示，在這個世界上，有多少人能夠百分之百的做自己？隨著環境改變、歷練增加，我們加諸在身上的保護網也越來越多，而你又有幾層保護網呢？在剛認識的朋友眼中及親友面前，你是怎樣的人？
我：
給新朋友的第一印象：你給人一種氣場強勢的感覺，強烈的自我意識，做事常以自我為中心，下定決心的事情就絕不因任何人動搖，也不隨意更改。自尊心高，帶有一點控制欲，凡事求好心切，總是希望事情能按照你的計畫前進。讓剛開始認識你的人對你也點畏懼。你在親友面前的形象：親友們知道你是一個非常有自己做事原則的人，對生活上的各種細節都非常講究、很有自己的品味，甚至會去追尋某樣事物背後的原理或典故。因此認識你越久，越能知道你的真實內涵，遠遠不是外表看起來的那麼簡單。
沒：
給新朋友的第一印象：你給人一種神秘、難以捉摸的形象，在群體之中總是默默的做著自己份內的事，從來不強出鋒頭，讓人覺得你很值得信賴。但是總覺得你冷冷淡淡，對身邊的人事物好像都沒興趣參與，臉上掛著禮貌的微笑，但沒有人能走進你的心裡。你在親友面前的形象：在親友面前你沒有任何面具，跟熟識的人打鬧、嬉戲，甚至是剛起床蓬頭垢面的樣子你也無所謂。其實你的內心非常單純，總是希望身邊的每個人都好好的，因此你很關注朋友圈的動態，希望他們知道，你會永遠陪伴在他們的身邊。
鄰：
給新朋友的第一印象：你給人一種活潑開朗、大方有活力的印象，有你在的地方總是充滿歡笑，在人群中也屬你最耀眼，很喜歡湊熱鬧，哪邊人多你就往那去。所以人際關係也非常好，大家都喜歡跟你交朋友，覺得你在一起很放鬆、沒有壓力，而且天南地北什麼都能聊。你在親友面前的形象：在親友面前，你大部分的時候都很樂觀開朗，但偶爾會突然心情莫名低潮，覺得憂鬱、孤獨，好像世界上就只剩自己一個人，沒有任何人懂你、願意走進你的心。其實你很渴望有人陪伴、主動了解你，就像等待著小王子歸來的玫瑰一樣。
居：
給新朋友的第一印象：你散發出一種成熟、穩重的氣息，有著天生的王者風範。你懂得人情世故，知道有所為、有所不為，做事圓融，跟誰都不起衝突；懂得先蹲後跳的道理，不會硬碰硬弄得兩敗俱傷，更不會強出頭，你希望身邊的每個人都有機會脫穎而出擁有自己的舞台。你在親友面前的形象：在親友面前你才會卸下自己的武裝，其實你的內心就像個小孩一樣，內心敏感又細膩，總是想的太多，很容易因為旁人隨口說出的一、兩句批評而心裡難受，但又不肯說出來，自己一個人默默地將苦往肚子裡吞，讓親友為你心疼、放心不下你。（編輯：賴詠璿）