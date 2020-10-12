二春女會選「外遇or家暴男」？過來人抖出2心態：更尷尬

這位網友在 PTT Boy-Girl 板上回覆一篇「二春的女生，寧願選外遇男、家暴男？」的文章表示，「我本身離婚，這段時間經由介紹、聯誼，認識很多女生。當然，『監護權』這部分牽涉到很多因素，我能理解」，但原PO依然非常好奇「為何很多二春的女生會選 『沒有監護權』的男生？」他更疑惑，「會這樣選是因為不想養別人的小孩，我能理解，但是，沒有監護權的男生，很高比例是外遇男、家暴男，上法院的時候，外遇男跟家暴男通常拿不到監護權，所以，這些二春的女生寧願冒險選外遇男家暴男的心態是？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「二春通常現實很多很多，經過一春的洗禮已經知道資源的可貴性」、「表示花錢在別人小孩身上比被被外遇還糟阿，沒事多一份開銷幹嘛，男生外遇還可以分手，錢花了不會回來」、「因為有監護權的，不代表不會家暴或是外遇，只代表比較有錢，特別是女方如果上段婚姻長期當家庭主婦的話，監護權大多判給對小孩未必好但是明顯經濟能力好多的男方」，甚至有過來人認為「本身帶有虧欠」和「覺得對方不會珍惜自己的小孩」才是致命因素，「很多男生在孩子跟繼母發生衝突時會更偏袒孩子，殷瑋他們大多數都覺得『孩子不會說謊』，變成真正有冤的另一半有苦說不出，而很多長輩會覺得繼母不會對自己的孫子女好，會更多的干涉，這會讓本來就格格不入的女方更尷尬」。（編輯：王柏文）