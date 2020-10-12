女拜月老下秒「紅線就不見」！她崩潰求助　內行人點關鍵

不少單身男女想得到一段好姻緣，會去月老廟拜拜，尋求月老的幫助，對此，也有一名女網友日前去拜了月老，豈料，她都還沒走出廟，「紅線就不見了」，讓她超級崩潰，貼文一出，也有內行網友點出關鍵。

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己近日覺得自己單身太久，也覺得自己並沒有醜到不堪入目、個性詭異到不行，但卻整整單身了20年，過程中也沒有人向自己告白過，也沒聽過任何人暗戀自己，突然很難過，就決定去霞海城隍廟拜拜。

▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，拜完後她開心地出廟門口要幫自己的紅線過爐，也因為當天下雨，她手上滿是東西，繞完三圈就去吃餅乾、喝茶了，當吃完時，她想要收紅線就發現「紅線不見了」，她找來找去都沒有，於是跑去問了廟方人員，對方也是滿頭問號，問她要不要重求，但也因為自己當天錢不夠，只好硬著頭皮先離開了，「大家都在笑，或跟我說幸福要來了，沒有，它沒有來，真的沒有」。



▲一名女網友到月老廟拜拜，結果還沒走出廟，紅線就不見了。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟粉專） 貼文一出，引起網友熱議，「月老覺得難度係數太高所以乾脆收走省的砸招牌了」、「月老覺得業務繁重不想接案了吧」、「你不孤單，我也拜完立刻不見」、「我也是單身22年多，之前也是去那間廟求紅線，放錢包突然有一天不見，後來居然跑到我現任老公手上！（那時候只是普通同事），他說在整理發票時發現，還問我是不是我掉的，現在已經有一個小孩一歲多了，過得很幸福，真的是正緣！好好把握，祝原po幸福」。

也有內行網友點關鍵「不見，就代表月老幫你牽線了，還有一個可能就是該紅線不屬於你，月老用不一樣的方式拿走了，再不然就是單純遺忘在哪裡或是忘了拿」、「月老怕你弄丟紅線，所以直接將紅線綁在你未來老公身上，好讓你將來認出，所以不用太擔心啦，還有，月老見你拜他的時候不專心，戲弄你一下，下次拜神的時候，請專心一點」。（編輯：郭佩蓉）