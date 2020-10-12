結婚「宴客主桌」沒坐滿超糗？知情人揭習俗：撤掉就好

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結婚「宴客主桌」沒坐滿超糗？知情人揭習俗：撤掉就好

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-12 12:23:49

▲喜宴、流水席、辦桌。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲結婚「宴客主桌」沒坐滿超糗？知情人揭習俗。（示意圖／NOWnews資料照片）
結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎。而近日就有網友在網路上非常頭痛，自己即將結婚，但遇到「宴客主桌」會不會坐滿的問題，沒想到就有知情人揭露了習俗直言「直接撤掉就好」，引起熱議。
▲結婚宴客。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲結婚宴客。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
這位網友在 PTT GetMarry 板上回覆一篇「宴客主桌坐不滿怎麼辦？」的文章表示，「我是一位婚期在即的新娘，一路過關斬將，來到了最後的宴客人數魔王關，遇到最大頭痛點，就是我當天主桌可能坐不滿...」原PO更接著說，「我現在為了主桌真是一個頭兩個大...其他親戚的桌數已經排好不想變動，簡略說能坐主桌的我也想一輪了，但還是沒結果，最後煩躁的新娘我只想問，主桌沒坐滿可以嗎？」就在原PO無奈狂嘆「心情越想越煩躁...已經兩三天沒睡好，今天又是一個失眠的夜晚了...」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「沒坐滿沒關係吧，我對象姐姐結婚，連他都去坐主桌了，還是沒滿。反正婚宴時大家的焦點都在出場、影片和餐點，不會有人去管主桌的啦！真心建議好好睡美容覺比較實在！」、「我是不會管主桌的情況，沒坐滿也不會覺得怎樣」、「沒有滿就沒有滿，除非長輩很在意，在意的叫他想辦法湊滿」，甚至更有節過婚的人表明「宴客主桌沒坐滿根本沒關係，只要是『雙數』就好」，「習俗是湊雙數就可以」、「主桌沒坐滿只有搖滾區賓客看得到，湊到雙數、把空的椅子撤掉就好，沒坐滿沒關係，因為新娘根本沒時間在主桌，再來主婚人也沒時間在主桌」、「雙數即可，坐不滿沒關係」。（編輯：王柏文）
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