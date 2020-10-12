墾丁沙灘活春宮！台女遭爆「有男友」　閨蜜看傻：太誇張

有名網友日前在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己在墾丁沙灘目擊了「活春宮」，他也拍下2男2女全裸野戰的畫面，引起網友熱議外，警方也開始調查，表示將會依法追究，而事發隔兩日，就有一名自稱是女當事者閨蜜的網友，匿名爆料該女「已有男友」，還做出這種事，更曝光倆人對話，讓網友超傻眼。

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示前天聚餐，餐廳的電視剛好播到這則新聞，「她男友跟朋友還有說有笑，我真的很想插話，你知道其中之一是你女友嗎」，她也表示，其實自己很想跟男方講真相，但這樣也等於跟閨蜜撕破臉了，也擔心她男友會做出什麼行為，「真是兩難，看來也只能跟閨蜜道德勸說，默默放在心裡了」。

▲一名自稱是女當事者閨蜜的女網友匿名在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

女當事者還表示，「兩個老外都水準之上，這次來墾丁真是來對的，夠刺激，性就應該這樣單純」、「越陌生反而更能享受單純」，她還說當時共有6名老外在場，如果有台男，她就當場走人，「每個都是壞蛋，非常rough」。原PO看不下去，再向對方說「總之妳上新聞了，別再這樣玩了」，怎知得到的回應竟是「妳自己也很愛野交不是嗎，還說我，妳男友絕對也想不到自己女友有一堆老外砲友」。



▲自稱是當事人閨蜜的女網友PO出對話。（圖／翻攝自《Dcard》） 原PO則回應「但至少我懂得擦嘴，我是擔心妳而已，這很刺激我懂，但安全第一」，對方不但不反省，還說「這兩者是衝突的，安全跟刺激，我選擇後者」。這些對話一曝光，讓網友全看傻眼，「誇張，當你們的男友，真是倒了八輩子楣」、「你們兩個真的都蠻惡劣的欸，現在約炮的人都這麼搞笑內部互相批評嗎」、「我到底看了什麼」。

而屏東警方也說明此案涉及《刑法》第234條，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，可處1年以下有期徒刑、拘役或９千元以下罰金，目前也正了解這4名男女的身份。（編輯：郭佩蓉）