對岸搞台諜打臉蔡英文國慶演說？學者悲觀：兩岸結未解

未料，隔日央視隨即播放「台灣間諜竊密案」相關新聞，畫面中赫見去年8月到港聲援反送中「被消失」至今的屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居承認自己是台灣間諜及相關罪名，引發台灣輿論譁然，更被認為此舉是中國「打臉」蔡英文的國慶演說。
對此，李大中表示，願意在尊嚴對等、相互尊重等原則下促成兩岸對談也不是蔡英文第一次在重要公開演說中提出，今年520就職時就曾提到過，但兩岸情勢不好也非一天兩天，從2018年開始就已是如此，接著去年總統大選、香港反送中事件，以及今年中美關係持續僵化等影響，導致兩岸關係急速惡化。
李大中指出，蔡英文在國慶談話中雖然有釋出善意，但也強調維持兩岸關係的穩定「不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。」從後續的「台灣間諜」事件看來，蔡英文並沒有得到北京官方善意的回應。
李大中說，由於目前兩岸官方的溝通管道是中斷的，在原本就沒有互信基礎的情況下，互信感仍在逐漸消失當中，所以即便蔡英文在國慶演說中遞出橄欖枝，卻依舊沒有善意的回應；台灣間諜案對兩岸關係來說「只是一個議題」，這也不是北京第一次透過官媒釋出訊號。
李大中分析，雖然蔡英文在第一任至今，就不斷提到兩岸關係是基於中華民國《憲法》及《兩岸人民關係條例》互動，但對中國而言，但還是缺乏像「92共識」這樣比較明確的說法，以至於兩岸的「結」還是沒有解開。
李大中個人較為悲觀的認為，蔡英文在關於兩岸關係的演說，雖比起去年「語氣比較和緩」但礙於整體環境的影響，短期之內沒有看到和緩的跡象。
至於兩岸關係未來會如何發展？李大中表示，兩岸關係與美中關係是有其連動性的，美國總統大選目前民調雖然由拜登（Joe Biden）領先，不過最後誰當選還很難說，即便拜登當選，未來民主黨是否會針對中美政策作出調整等後續都要持續觀察，在不確定因素太多的情況下，無法太早斷言。