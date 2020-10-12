接見索馬利蘭首任駐台代表　蔡英文：分享民主經驗與價值

蔡英文指出，這段時間，很多媒體報導用「台灣的新朋友」來稱呼索馬利蘭，她認為，新朋友之間最重要的就是要交流。穆姆德代表從8月來台履新後，不論是參與經貿研討會，或是到校園演講，透過各種形式的互動，都讓台灣人民更加認識索馬利蘭，也讓我們官方和民間一起發掘更多兩國合作的機會。
蔡英文說，「非洲之角」一詞顯示了索馬利蘭的重要戰略地位。台灣在印太地區也具有重要的地緣戰略地位，相信透過兩國的密切合作，可以更加發揮彼此的優勢，也能有更多元的發展。過去，兩國曾在醫療、教育，以及海事安全等領域進行合作；未來，在雙方代表處的努力下，將展開各項合作計畫，促進各領域的交流，加深兩國人民的情誼，也期待台灣和索馬利蘭能夠一起分享民主經驗，共同推廣民主價值。
穆姆德致詞時表示，相當高興受到如此高層級及高規格的接待，他來到台灣之後，就一直受到溫暖的歡迎，不僅是來自於政府機構，也包含台灣人民的友善與好客。此次前來與蔡英文會面，主要目的是希望能夠加深兩國之間的官方關係與情誼，也希望進一步強化雙邊合作關係。
穆姆德認為，此次會面展現了雙方的相互尊重與理解，同時也強化了彼此之間長久堅實的友誼，連結了台灣與索馬利蘭這兩個偉大、自由且民主的國家。希望未來台灣與索馬利蘭能持續促進彼此在經濟貿易、社會發展及反制海盜行動等領域的合作，讓兩國之間的關係欣欣向榮。
穆姆德代表強調，索馬利蘭與台灣所簽訂的夥伴協議，都是奠基於兩國所共享的民主自由價值。阿布迪總統（Abdi）也表明，索馬利蘭跟其他國家所建立的關係，必定是奠基在最大化雙邊貿易和投資潛力之上，而不是倚賴單向援助。目前，索馬利蘭仍有許多未經開發的潛力領域，也歡迎台灣大型公司能夠前來投資。
穆姆德認為，台灣與索馬利蘭擁有長久且深具戰略意義的夥伴關係，也都曾挺過國際孤立所帶來的負面影響。兩國不僅持續為促進世界的公正、和平與平等做出貢獻，也成功將國家打造為和平、民主、自由且創新的地方。