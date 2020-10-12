用LINE竟遇「一晚5萬」包養！駭人真相曝光　對方嚇傻眼

這位男網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「有人買我一晚五萬」的文章表示，「這真的超級好笑，我前幾天Line不知道怎麼了，竟然有個陌生人加我，我通常以為賴詐騙都是茶妹、援交之類的，沒想到竟然是一個看起來有點年紀的男生，問我『初夜還在不在？現在有沒有男友？』之類的」對此，原PO就秉持好笑的心回覆了，結果對方表示「願意一晚花五萬買」，並說可以當原PO的suger daddy，這讓原PO受寵若驚直言「這樣一晚也太好賺了吧」。
但原PO也只是想開開玩笑並沒當真，隨後便對對方揭露了真相表示「其實我有GG啦，那你還要當我daddy嗎？」對方一看直接嚇傻眼不回了，這讓原PO直言「他嚇到不回我了，好難過」，此篇文章一出，立刻引起大量網友的熱烈討論，留言區蓋起高樓，網友們紛紛表示「他帥的話可以試試，八塊腹肌和韓國歐巴臉和180cm身高體重60公斤之類的」、「新聞有報過，把你騙上床之後他不會給錢的啦」、「遇到企圖援交的人還是去報警吧感覺有點危險」。（編輯：王柏文）
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警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。 凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，只要撥打「165」即可由專人為您說明研判是否為詐欺事件。