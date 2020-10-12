用LINE竟遇「一晚5萬」包養！駭人真相曝光　對方嚇傻眼

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用LINE竟遇「一晚5萬」包養！駭人真相曝光　對方嚇傻眼

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-12 16:25:33

▲原PO與交友軟體認識的女生一起到燒肉店用餐。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲用LINE竟遇「一晚5萬」包養！駭人真相曝光，對方嚇傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）
現今聯絡方式愈來愈多種，不少人都會下載通訊軟體，但對於通訊軟體的隱私，真的就要非常注意。近日就有網友在網路上分享自己的通訊軟體遭到陌生人寄送交友邀請，表示想「一晚5萬包養」，沒想到當原PO點出真相的時候，對方竟嚇傻眼，引起熱議。
▲對方表示「願意一晚花五萬買」，並說可以當原PO的suger
▲對方表示「願意一晚花五萬買」，並說可以當原PO的suger daddy。（示意圖／NOWnews資料照）
這位男網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「有人買我一晚五萬」的文章表示，「這真的超級好笑，我前幾天Line不知道怎麼了，竟然有個陌生人加我，我通常以為賴詐騙都是茶妹、援交之類的，沒想到竟然是一個看起來有點年紀的男生，問我『初夜還在不在？現在有沒有男友？』之類的」對此，原PO就秉持好笑的心回覆了，結果對方表示「願意一晚花五萬買」，並說可以當原PO的suger daddy，這讓原PO受寵若驚直言「這樣一晚也太好賺了吧」。
但原PO也只是想開開玩笑並沒當真，隨後便對對方揭露了真相表示「其實我有GG啦，那你還要當我daddy嗎？」對方一看直接嚇傻眼不回了，這讓原PO直言「他嚇到不回我了，好難過」，此篇文章一出，立刻引起大量網友的熱烈討論，留言區蓋起高樓，網友們紛紛表示「他帥的話可以試試，八塊腹肌和韓國歐巴臉和180cm身高體重60公斤之類的」、「新聞有報過，把你騙上床之後他不會給錢的啦」、「遇到企圖援交的人還是去報警吧感覺有點危險」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。 凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，只要撥打「165」即可由專人為您說明研判是否為詐欺事件。
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