振興紓困預算排擠？觀光局收回澎體驗觀光3,750萬元經費

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振興紓困預算排擠？觀光局收回澎體驗觀光3,750萬元經費

記者張塵/澎湖報導

calendar_today2020-10-12 16:48:35

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▲澎湖縣政府向交通部觀光局爭取「體驗觀光－地方旅遊環境營造計畫」新臺幣3,750萬元經費，不料中央將補助經費撤回轉移至振興紓困使用。（圖／記者張塵攝，2020.10.12）
澎湖縣政府109年度向交通部觀光局爭取「體驗觀光－地方旅遊環境營造計畫」共計新臺幣3,750萬元經費，已於9月30日上網公開招標，不料觀光局5日行文澎湖縣政府，表明因應行政院振興紓困全台觀光，將所有未在8月31日發包的案子補助經費撤回，並轉移至振興紓困使用，總計全台灣有9縣市共14案受影響。
對此旅遊處說明，目前該三處工程已完成設計，為利觀光建設之延續推動，旅遊處將與觀光局協調爭取110年度計畫補助經費優先辦理。
▲澎湖縣政府預計利用該經費改善七美鄉西濱道路沿線景觀、活化東衛坑道設施及建置虎井遊憩設施，以利提升本縣觀光休憩品質。（圖／記者張塵攝，2020.10.12）
▲澎湖縣政府預計利用該經費改善七美鄉西濱道路沿線景觀、活化東衛坑道設施及建置虎井遊憩設施，以利提升本縣觀光休憩品質。（圖／記者張塵攝，2020.10.12）
澎湖縣政府爭取的體驗觀光將規劃「七美西濱沿線景觀再造計畫」、「東衛坑道遊憩區景點建置計畫」及「虎井島體驗觀光旅遊環境營造計畫」共3案計畫，預計改善七美鄉西濱道路沿線景觀、活化東衛坑道設施及建置虎井遊憩設施，以利提升本縣觀光休憩品質。

▲澎縣府等到預算審核通過後積極趕辦工程設計，並於9月30日將此工程上網公告發包，無奈觀光局發文指未能於8月31日前完成工程發包之案件，將全數補助經費撤回轉移至振興紓困使用。（圖／記者張塵攝，2020.10.12）
▲澎縣府等到預算審核通過後積極趕辦工程設計，並於9月30日將此工程上網公告發包，無奈觀光局發文指未能於8月31日前完成工程發包之案件，將全數補助經費撤回轉移至振興紓困使用。（圖／記者張塵攝，2020.10.12）
旅遊處說明，今年度受新冠肺炎影響，此三案計畫之法定預算只能排入109年議會上半年定期會審查，縣府等到預算審核通過後，亦積極趕辦工程設計，並於9月30日將此工程上網公告發包，但是觀光局發文指未能於8月31日前完成工程發包之案件，將全數補助經費撤回轉移至振興紓困使用。

旅遊處進一步表示，中央單位補助之經費皆需受議會審查通過後方可執行使用，執行單位依相關法規辦理工程規劃，為更接近地方民意所需，設計階段皆邀請各地方民意代表參與開會討論，只為將工程成果更貼近民意，提升各地方觀光發展。
澎湖縣政府雖然一再申復，屬於行政院管制計畫評核作業手冊不可抗力之特殊因素第1條第1項「因民意機關之決議，或未能適時審議通過相關法案，致所列預算無法據以執行，進度落後、緩辦或停辦者」爭取預算保留，亦透過楊立委協助爭取，仍遭撤回，目前該三處工程已完成設計，為利觀光建設之延續推動，旅遊處將與觀光局協調爭取110年度計畫補助經費優先辦理。
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