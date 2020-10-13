房市／土城重劃區置產客屬少數　房市泡沫機率低

信義房屋土城重劃店店長陳威廷進一步說明，年初由長庚醫療團隊營運的土城醫院正式開幕後，為重劃區房市注入很大力道，加上已營運的日月光商場內含影城、餐廳、超市，區域內又有文化遺址公園，均成區域亮點。交通機能方面，近65快速道路、未來將有板南線及萬大線二期行經，也是利多。
陳威廷表示，除生活機能上的優勢，房價也是暫緩重劃區吸引買方的另一因素。以板南線沿線來說，土城新屋單價介於40至50萬間，相對於東側台北市動輒80至100萬，相對親民；此外，由於不乏指標建商與營造商所推建案，且因土地未被單一建商壟斷，推案多以100至200戶建案為主，並主打中小規格坪數，適合首購及小家庭自住使用，整體來說較少置產客，房價泡沫化的機會也較低。
陳威廷指出，由於這些優勢，當地首購、小家庭的買方一向不少，此外，土城在北二高通車時有一波推案高峰，但20多年來幾乎再無新建案推出，如今當地9成以上電梯大樓屋齡都超過20年，看準重劃區陸續有預售屋或新成屋，當地換屋族也紛紛出籠，均是推高交易量的原因。近期醫院開幕，也遇過原本住在台北市內湖老公寓的銀髮族夫妻，考量家庭人口不多，又想換屋到電梯大樓，乾脆選擇住進土城暫緩重劃區，同時兼顧住新屋又有醫院的兩項需求。