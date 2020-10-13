房市／搶捷運通車前利多　台中八期重返熱門區

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房市／搶捷運通車前利多　台中八期重返熱門區

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-10-13 08:30:00

八期重劃區
▲八期重劃區內擁有台中第一間COSTCO商場。（圖／NOWnews資料照片）
台中八期重劃區擁有高綠覆比及COSTCO等知名商場，加上地理位置優越，南來北往便利，購屋主力一向以醫護人員、中小企業主、創業自營商為主。在地房仲觀察到，當地部分中大坪數產品單價尚有2字頭，隨著中捷綠線通車在即，捷運也將通過八期，不少換屋族期待日後房價補漲，趕在此時出手，交易量有攀升跡象。
台中八期重劃區範圍大約是精誠南路、黎明路、永順路、文心南七路及南屯路所圍街廓，介於七期豪宅區與南區之間。
信義房屋七期河南店店長杜得琳指出，八期重劃區綠覆比高，擁有豐樂、南苑、豐富三座公園，又有迪卡儂、台中第一間COSTCO等商場，往南則是中山醫；此外，也近國道1、3號，距離台74線與台63線中投公路距離亦不遠，整體而言居住環境及機能均佳，交通南來北往也很便利。捷運通車後將貫穿八期，設有豐樂公園站，來往市區其他區域及高鐵站又更便利。

杜得琳表示，有鑒於居住環境、生活機能及交通等優勢，八期購屋主力一向以中山醫的醫護人員與中小企業主、創業自營商為主，而捷運通車前對房市往往會有一波帶動，八期重劃區也不例外。

他觀察到，隨著捷運通車在即，許多換屋族考量八期屋齡10年內社區，部分還找得到2字頭，且鄰近的13期重劃區（單元六、單元七）都規劃為低密度住宅區，產品以透天別墅為主，僅八期才有中大坪數的大樓產品，因而紛紛選在通車前出手，期待補漲效應。此外，近期建商也推出一些小坪數產品，希望以較低總價吸引首購族青睞，使整體交易量有提升跡象。
杜得琳表示，八期主力產品是屋齡10年內大樓3至4房，少部分社區仍有2字頭房價，但因坪數較大，總價約落在2000至3800萬間。而根據信義房屋統計台中捷運各站點周邊交易價量，豐樂公園站近5年交易量逐年攀升，2019年全年達288件，今年1至8月則有141件，住宅均價則為27.37萬。
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