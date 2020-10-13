房市／安南產業聚落逐步形成　台南在地人陸續移居

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

房市／安南產業聚落逐步形成　台南在地人陸續移居

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-10-13 18:30:00

南科
▲在南科、新吉工業區等加持，就業人口紅利影響安南安南。（圖／NOWnews資料照片）
台南市府表示，新吉工業區廠商陸續進駐中，未來預計年增380億產值並增加逾9900個工作機會；此外，新吉工業區可與南科、永康科技工業區等地串聯，可望形成產業群聚效應，除帶動廠商對購置台南工業地、廠房的意願，就業人口紅利將支撐安南住宅市場，吸引南科員工族群及台南在地人換屋。
根據台南市經發局資料，新吉工業區位於安南、安定區交界，面積約123公頃，去年底完工迄今，已核准進駐134家廠商，其中36家營運中，另72家建廠中，全數完成開發後，預計每年增加380億產值及逾9900個工作機會。
新吉工業區主打全國第一個零汙水排放的工業區，與南科、樹谷園區、永康科技工業區被視為能夠形成「高科技產業聚落效應」。信義房屋安南海佃店主任郭鎮彰指出，新吉工業區完工後，影響可分成對於住宅市場以及產業兩部分來看。

郭鎮彰表示，新吉工業區之所以能吸引廠商進駐，原因包括新規劃的工業區不易淹水，且擁有近國道八號並可銜接國道一號的交通區位；此外，該工業區迄今有五期的土地標售，第一期價格每坪約6萬，相較台南工業地每坪行情約12、13萬相對便宜。因為這些誘因，據了解食品加工、口罩、製鞋等業者陸續進駐新吉工業區，且雖因主打綠能環保，不適合電鍍等工廠進駐，卻因交通區位、地理位置佳，各產業都能作為倉儲和辦公空間。

郭鎮彰表示，新吉工業區的地理位置和交通區位條件，可說是扮演串聯各工業區及南科的橋梁角色，而當產業開始發揮群聚效應，來自本地及外地的廠商進駐台南意願提高，使就業人口增加，連帶拉升居住的基本需求。舉例來說，台南市近年總人口呈負成長，但安南區仍逐年增長，今年8月達19.5萬人，較2016年同期約2%增幅。
郭鎮彰認為，與新吉工業區最相近的重劃區是新宅重劃區及正在重劃中的溪心寮重劃區，兩地房市會受到最明顯帶動。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

繼續作答
夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀