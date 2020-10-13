房市／安南產業聚落逐步形成　台南在地人陸續移居

新吉工業區主打全國第一個零汙水排放的工業區，與南科、樹谷園區、永康科技工業區被視為能夠形成「高科技產業聚落效應」。信義房屋安南海佃店主任郭鎮彰指出，新吉工業區完工後，影響可分成對於住宅市場以及產業兩部分來看。
郭鎮彰表示，新吉工業區之所以能吸引廠商進駐，原因包括新規劃的工業區不易淹水，且擁有近國道八號並可銜接國道一號的交通區位；此外，該工業區迄今有五期的土地標售，第一期價格每坪約6萬，相較台南工業地每坪行情約12、13萬相對便宜。因為這些誘因，據了解食品加工、口罩、製鞋等業者陸續進駐新吉工業區，且雖因主打綠能環保，不適合電鍍等工廠進駐，卻因交通區位、地理位置佳，各產業都能作為倉儲和辦公空間。
郭鎮彰表示，新吉工業區的地理位置和交通區位條件，可說是扮演串聯各工業區及南科的橋梁角色，而當產業開始發揮群聚效應，來自本地及外地的廠商進駐台南意願提高，使就業人口增加，連帶拉升居住的基本需求。舉例來說，台南市近年總人口呈負成長，但安南區仍逐年增長，今年8月達19.5萬人，較2016年同期約2%增幅。
郭鎮彰認為，與新吉工業區最相近的重劃區是新宅重劃區及正在重劃中的溪心寮重劃區，兩地房市會受到最明顯帶動。