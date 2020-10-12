他發票中1千元被扣4元！兌換過程曝光　全場看傻：太奇怪

之後老闆娘見狀立馬出來服務原PO，一聽是要換發票，就反問原PO是不是有中獎，這時他也回答「難道是沒中獎的，妳要幫我對號碼嗎？」後來一旁的男店員因為看不下去就接手處理，但最後向原PO表示有汙損不能換，請他去銀行處理。
原PO之後又拿著中獎發票到第二家超商，當時因為現場結帳人過多，他等了5分鐘後才向店員表示要兌換發票，結果同樣被問是不是有中獎，於是原PO又回答「要不然？」但女店員說不能換，他又再度詢問「可以刷刷看嗎？這種紙本來就會黏住，號碼都很清楚啊」。
事後對方又請其他男店員協助處理，最後雖然成功兌換，但最後對方表示還要扣4元印花稅，「我問現在5000元以下不是不用扣？女店員提高音量回答還是要扣，直接用摔的把錢給我」。遇見這樣的情形，也讓原PO納悶直呼「沒有要戰任何事，不過真的有扣4元這件事嗎？5000元以下是不是不用扣？不知道～不過今天的店員是怎麼了?還是我太奇怪？？？」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，但許多人都針對原PO提問的態度感到傻眼，「只能說人是互相的，你用什麼態度對待別人，別人也會用什麼態度對你」、「自己的態度很好？怎麼還有臉說別人態度差？」「你覺得你講話態度好嗎？拜託⋯⋯不要方便當隨便」、「你是想找人打架吧」、「你是換發票還是討債」、「你真的太奇怪，話不會好好說」。
此外也有網友解釋「5000以下不扣所得稅，但要扣印花稅……」，事實上從去年12月上路的新制，發票、彩券中獎金額5000元以下免稅，不過所謂的免稅指的是「中獎5000元以下不需要繳20％的所得稅」，並非是印花稅，因此店員並沒有說錯。
針對印花稅，財政部賦稅署就表示，中獎之統一發票領獎時，應按中獎金額貼用千分之四的印花稅票，如中得1千元應貼印花稅票4元，但應貼印花稅票不滿1元的可以免貼，例如六獎獎金是200元，依千分之四計算僅8角，不滿1元，因此200元的領獎收據免貼印花稅票。如果該中獎發票是無實體電子發票（即雲端發票）且已事先設定獎金自動匯款，則中獎人就可免繳印花稅。（編輯：陳雅雲）