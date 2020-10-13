央視又曝「台諜案」　外媒：中共近年慣用的外交報復手法

根據《美國之音》報導，北京抓捕「台灣間諜」的時間點正逢台海局勢空前緊張，美國高級內閣官員如衛生部長阿薩爾、國務院次卿克拉奇先後訪台，美台關係持續提升，令北京強烈不滿，因此過去 2 個月，中共百架軍機和軍艦也頻繁越過台海中線，對台灣進行武力騷擾。
觀察人士認為，用間諜案實施外交報復是中共近年頻繁使用的手法。早在 2018 年，加拿大就因美國的引渡要求，抓捕中國科技巨頭公司華為的前財務主管孟晚舟，而遭中方拘捕了加國前外交官康明凱（ Michael Kovrig ）與商人史佩弗（ Michael Spavor ），罪名即是 2 人從事間諜活動。
不過面臨北京威脅，加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau ）仍拒絕考慮以孟晚舟換取康明凱與史佩弗，聲稱這會顯示加國政府受到「任意逮捕」行為的左右，也會讓世界各地的加拿大公民陷入險境。
此外，今年 4 月澳洲總理呼籲國際社會對新冠病毒源頭展開獨立國際調查後，有關報復行動也展開。北京在不久前逮捕了澳籍華裔成蕾，指控她從事危害中國國家安全的活動；另因涉嫌間諜罪而被捕的澳籍華裔作家楊恆均也將在週二收到正式起訴書。
針對前述 2 案，澳洲官方否認楊恆均有從事間諜，呼籲北京應盡快將他無罪釋放。對於成蕾一事則表示案情相當敏感，不便向外界多提，但會盡力斡旋，繼續向包括成蕾在內，被北京拘留的澳洲公民提供援助。
今年 9 月初，《澳洲廣播公司》（ ABC ）駐北京地記者伯特斯（ Bill Birtles ）以及《澳洲金融評論報》( Australian Financial Review )駐上海記者史密斯（ Michael Smith ），也傳被中國國安部約談，一度躲於當地領事館數日，之後才在外交人員幫助下連夜離開，平安返抵澳洲。事發後 2 間媒體公司都發表聲明，對於進行「正常採訪工作」的記者被針對一事表達遺憾與不安，並強調北京此舉不符合中澳合作關係的利益。