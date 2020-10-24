美食巷仔內／「一醬三味」義大利麵　美味讓人欲罷不能

因為對義大利麵味道情有獨鍾，葉正伃從15歲開始就沈浸在義大利麵領域，至今已經有16年之久。一手打造的「義朵朵Paste」 醬汁都是手工熬煮，口味上也特別改良，主打「一醬三味」，每一種醬汁，都有三種層次的口感，不僅和諧如交響樂，又各自繽紛有特色。

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▲奶油地中海海鮮義大利麵，是以奶油白醬為基底的海鮮義大利麵，用白蝦、蛤蠣與鮮味小卷等海鮮，呈現出海鮮小拼盤的概念。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲奶油地中海海鮮義大利麵，是以奶油白醬為基底的海鮮義大利麵，用白蝦、蛤蠣與鮮味小卷等海鮮，呈現出海鮮小拼盤的概念。（圖／記者陳美嘉攝）

▲茄汁鮮味小卷燉飯，獨門的茄汁紅醬而茄紅素深受女性與健康養生者重視。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲茄汁鮮味小卷燉飯，獨門的茄汁紅醬而茄紅素深受女性與健康養生者重視。（圖／記者陳美嘉攝）

▲ 一手打造「義朵朵Paste」的葉正伃，從15歲開始就沈浸在義大利麵領域，至今已經有16年之久。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲ 一手打造「義朵朵Paste」的葉正伃，從15歲開始就沈浸在義大利麵領域，至今已經有16年之久。（圖／記者陳美嘉攝）

▲在藍白基調的建築氛圍用餐，恍如出國旅遊。（圖／記者陳美嘉攝）