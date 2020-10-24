美食巷仔內／「一醬三味」義大利麵　美味讓人欲罷不能

因為對義大利麵味道情有獨鍾，葉正伃從15歲開始就沈浸在義大利麵領域，至今已經有16年之久。一手打造的「義朵朵Paste」 醬汁都是手工熬煮，口味上也特別改良，主打「一醬三味」，每一種醬汁，都有三種層次的口感，不僅和諧如交響樂，又各自繽紛有特色。
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在屏東擁有兩家店的「義朵朵」，其醬汁的獨門秘方是鎮店之寶，分別有奶油白醬、蕃茄紅醬、羅勒青醬、粉紅醬與泡菜醬，對味道有職人般執著的義朵朵負責人葉正伃，主打「一醬三味」，五種醬汁都擁有三種層次的口感，不僅極具特色，也更符合南部人喜歡的輕甜口感。
義朵朵的醬汁都手工製造，因為葉正伃曾經罹癌，因此，都親自把關食材，而癌症康復之後，決心將花椰菜、木耳、杏鮑菇、秀珍菇與鴻禧菇等入菜。
為了堅持新鮮健康，像送來的九層塔都還有菜蟲，因此，前置作業都至少要親自挑除菜蟲，且只挑選葉片，不留沒有味道的羅勒根，確保口感濃郁，像上述製作流程，只要一個流程不對，味道與口感就偏移了。
葉正伃強調，要做就要做到一百分，因此，每一道餐點都要過得了自己與同仁的嚴格標準，五種明星醬汁，都堅持手工熬煮至少一至兩個小時起跳，直到醬汁入味。而蒙特羅雞胸肉、地中海海鮮、雪花霜降豬、鮮味小卷與櫻桃鴨胸，這五道義大利麵更被譽爲療癒美食，份量與美味兼俱。