美豬進口、邊境檢測僅81人力 民眾黨團：陳時中都說不夠
美豬進口、邊境檢測僅81人力 民眾黨團：陳時中都說不夠
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-13 11:13:45
立法院朝野各黨日前提案要求聯席審查含瘦肉精美豬、30個月齡以上美牛進口共9項行政公告，將在明（14）日由經濟、社福衛環等5個委員會聯席審查，進入法案的深水區。民眾黨團今日開記者會，主張將最有爭議的兩項退回，黨團總召賴香伶表示，在幾次質詢、公聽會下來，行政機關顯然沒做好準備，就想倉促讓政策上路。立委高虹安更指出，現在邊境檢測人員僅81人，衛福部長陳時中也坦承人力不夠，讓她質疑「剩下兩個月你要怎麼補齊？」
立法院明日將召集經濟、社福及衛環、外交及國防、財政、教育及文化，五個委員會，聯席審查包含瘦肉精美豬、30個月以上月齡美牛進口等9項行政公告。賴香伶表示，自從8月28日總統蔡英文一聲令下要開放，到9月17日，衛福部、農委會陸續提出9項公告，期間民眾黨也召開過公聽會，想了解食藥署是否做好準備，但最關鍵的衛福部不出席，其他部會官員也無法解除大眾疑慮，「民進黨想在聯席審查的時候，用一黨獨大的優勢通過，呼籲有良心的執政黨立委站出來，完善把關制度。」
「很多專家都形容公聽會像狗吠火車，民進黨顯然聽聽而已，食安法快失去把關功能。」民眾黨立委張其祿表示，在2012年國民黨也試圖開放美豬進口，當時許多民進黨立委，包含劉建國、陳亭妃、邱志偉，都希望重大政策，即便位階只在行政命令，也應該由行政機關請立法院審定後方能生效，當時提出要求的這些人，現在都還在立法院。張其祿指出，現在民眾最希望的，是能從標示直接分辨豬肉、加工品是不是含瘦肉精，但行政機關至今都沒提出配套。高虹安質疑目前邊境檢驗的人力僅81人，「連陳時中都坦承絕對不夠，不到兩個月的時間，衛福部如何補齊？檢驗把關根本還沒準備好。」高虹安表示，明日的行政命令審查，民眾黨持反對立場，希望能先討論出完整配套後，再開放含瘦肉精美豬進口。