女忘帶錢包吃飯！1舉動惹怒男友　2種論點止不住：蠻瞎的

這位男網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「男友連50元都不願意借我」的文章表示，「我今天一早出門，直接耍笨忘記帶錢包，還好我早餐午餐都是一起吃，朋友好心借了我50元，但晚上我跟男友有約，很早前就約好，男友也知道我忘記帶錢包」，結果沒想到原PO男友竟嘆「今天不能吃東西了吧？沒帶錢包要吃什麼？直接回家吧」，原PO當下直接傻眼「我們可以吃路邊滷肉飯都好啊...我也會還你錢」，男友卻依然狠心拒絕，這讓原PO大為感嘆「男友是不喜歡借錢給別人，但我也不算別人吧...？而且只是50元真的有必要生氣嗎？我也是第一次忘記不小心沒帶錢包，是我真的有問題嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，2種論點紛紛戰翻，留言區蓋起高樓。
有網友認為「女生的問題蠻大的」，「我覺得自己知道男友不喜歡，我就一定會帶錢包，避免還要跟男友爭，況且自己沒帶就餓著，他肯借我會很感激，他不借我也能理解，反正就是不要去踩另一半的地雷就對了」、「他是怕妳養成習慣」、「你一早出門，晚上跟男友約會，請問中間的時間幹嘛去了...？是不會回去拿喔」，也有網友表示「男生才誇張」，「這種不是喜歡不喜歡的問題了，對朋友就算了對女友這樣，我覺得跟著他不會有未來的，金錢觀差異太大，結婚會是問題，不喜歡被借錢，但是沒有同理心，這其實無關男友他有沒有錢」、「不是男女生的問題，而是50而已，誰會想到不借啊」、「不只摳還沒有同理心」、「幾分鐘前忘了帶口罩進不了醫院，又正好沒零錢，警衛直接掏錢幫我投幣買了一包，還不用還，妳男友欸...」、「我也覺得你男友蠻瞎的」。
但大多數網友還是覺得「雖然不借並沒有錯，但是我的話，不會想再走下去，不顧情分連最親近的人也不願意幫忙，忘記帶錢包是自己的錯，但是這麼小的錯都不能包容幫助，真的會讓人很心酸失望」。（編輯：王柏文）