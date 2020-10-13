美12歲少年核融合破紀錄！「台東尼史塔克」現身霸氣回應

美國一名12歲少年傑克森．奧斯瓦爾特（Jackson Oswalt），因為自己獨立完成核融合實驗，在12歲時打破金氏世界紀錄，達成年紀最小且實現核融合反應的人，讓不少網友就稱呼他是「神童」，不過6年前台灣就有一名台東大學一年級的學生，僅靠1.5萬元的新台幣花費做到相同結果，掀起眾人討論，而這名被尊稱「台東尼史塔克」日前也被該篇貼文釣出本人回應，讓不少網友喊著朝聖。

根據外媒報導，住在美國田納西州的奧斯瓦爾特在2018年13歲生日前幾個小時，成功自家研製出了核融合反應爐（Fusor），「我利用電能使2個氘原子一起加速，使它們融合成氦3原子，並釋放出可加熱水的中子，推動蒸汽機運作，然後產生電能」，此舉也讓金氏世界紀錄於今年10月5日宣布，他成功創下「史上最年輕實現核融合反應的人」紀錄。

▲奧斯瓦爾特打造出核融合反應爐，獲得金氏世界紀錄。（圖／翻攝自Youtube）

消息曝光後，立刻在PTT上掀起網友熱議，而在一片討論聲浪中，曾經在就讀台東大學應用科學系大一時，花1.5萬元打造出核融合反應爐，被不少人稱為「台東尼史塔克」的陳國益也現身回應，回想起當年媒體關注，差點讓原能會重罰的結果，他也忍不住表示「每次有人做這個出來都會被Cue」。

這位取名字漫威鋼鐵人東尼史塔克（Tony Stark）的台灣人陳國益，曾因大一實現核融合遭原能會關注，他畢業後到成大攻讀碩士，接著再赴北京清華大學就讀博士，今年因疫情關係休學回台當兵，對此事件他也回憶當年進行的實驗，「我很早很早以前就知道這個裝置，也知道對能源來說沒什麼用」。

▲ 「台東尼史塔克」出面回應，更解釋當年實驗後的心得 。（圖／翻攝自PTT）

陳國益提到自己是「極度偏科且只為興趣讀跟做的人」，當年不少人質疑他「學歷那麼差怎麼可能做的出來」，他感嘆表示「台灣教育偏差，偏科學生難出頭」，更提到自己因為只讀愛讀的「國小就開始做各種實驗了。高中還做了X-ray管」，就連大學時遇到爽課也因為應考當天自己選了月全蝕而被當，而別系一堂很有興趣的必修課則是拿下99分的紀錄，「我從頭尾都是因為自己有興趣才花錢花時間去做的」。

文章曝光後，就有不少網友看到兩人的事蹟忍不住感嘆「真的是神童」、「一山還有一山高」、「我12歲還在媽媽十塊」、「月全蝕不去考試還滿屌的，respect」，另外也有不少鄉民就表示「希望你能到國外，感覺國外比較重視偏科人才」、「如果生在國外的那種教育體制絕對會發光發熱」。（編輯：楊智傑）