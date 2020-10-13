《爆廢公社》被下架！管理員無奈：全爆系將停止活動3天

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《爆廢公社》被下架！管理員無奈：全爆系將停止活動3天

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-13 11:54:54

▲臉書社團《爆廢公社》今（13）日無預警下架，管理員范果旺也在《爆料公社》發文回應。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲臉書社團《爆廢公社》今（13）日無預警下架，管理員范果旺也在《爆料公社》發文回應。（圖／翻攝自《爆料公社》）

臉書社團《爆廢公社》今（13）日無預警下架，而真實原因目前還無從得知，對此，「爆系」管理員之一范果旺也在《爆料公社》發文，回應此事以外，也宣布「全爆系社團從今天晚上開始，停止所有活動三天」，也讓大批網友非常崩潰。

管理員范果旺在《爆料公社》發文，他先回應網友們的疑問，「爆廢公社確實已被臉書下架」，他也提到，大家都知道有著多年歷史、百萬人的《爆廢公社》（1社）是社員們抒發心情、耍廢的社團，裡面不能直播，文章內也沒有裸露色情、血腥暴力、霸凌歧視、侵權直播，只有滿滿的心情抒發與廢文。

▲管理員范果旺在在《爆料公社》發文。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲管理員范果旺在在《爆料公社》發文。（圖／翻攝自《爆料公社》）
他更難過提及，如今被無預警下架，他也實在不懂臉書的規則，但無奈平台是臉書的，反正一切臉書說了算，「你沒理由想下架就下架吧，爺除了無奈也無法說啥」，他更公布「為了哀悼《爆廢公社》（1社）被臉書下架，全爆系社團從今天晚上開始停止所有活動三天，想發耍廢可以到爆料公社的APP發洩吧，阿門」。

▲網友紛紛留言。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲網友紛紛留言。（圖／翻攝自《爆料公社》）
貼文發出不到一小時，已經有大批網友紛紛留言，「簽」、「阿門」。而根據《ETtoday》報導，管理員范果旺指出，從今天傍晚5點起，將會停止爆系全社團的活動，不過，爆系APP並不受影響，還是能讓爆友發文、瀏覽文章。當然，若《爆廢公社》解禁，其他社團也會照常運行。

據了解，《爆料公社》於2014年11月成立，成立的宗旨是為了讓「不公不義事件讓大家知道」、「恐懼使人自律」。也在2017年8月1日，由經濟部正式核准成立「爆料公社股份有限公司」，資本額則是新台幣300萬元，如今旗下擁有4個爆料公社專屬商標，分別為《爆廢》、《爆怨》、《爆笑》和其二館等。（編輯：郭佩蓉）

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