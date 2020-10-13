綠委質疑公務員補休「充公」 人事總處允諾通盤檢討
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-13 12:40:47
公務員加班補休經常被充公，導致看得到、吃不到，人事行政總處日前表示，將研議把補休年限拉長為二年，引發討論。民進黨立委周春米、劉世芳今（13）日舉行記者會表示，批評人事行政總處畫錯重點、無濟於事，呼籲應盡速研擬不讓補休時數遭到蒸發的方案；人事總處官員回應，將會通盤檢討、研議。
周春米、劉世芳上午和公務革新力量聯盟、消防員工作權益促進會在立法院舉行記者會，批評公務人員補休蒸發沒得休，而人事總處卻畫錯重點，導致公務員的補休變成「老不休」。周春米指出，公務人員的補休須在1年內休畢，不另支給加班費。如果沒有休完，該時數沒有加班費，也沒有補休，形同蒸發、充公。
周春米說，公務機關業務繁重，尤其警消是常態超勤的機關，人事總處日前說要將調整規定，研議將年限放寬為二年，這是畫錯重點，恐怕還是看得到、吃不到，淪為空談。
周春米表示，根據大法官釋字第785號解釋，公務人員的勞動條件應兼顧合理的「健康權」保障，人事總處的政策應該朝這個面向思考，研擬出不讓補休時數遭到蒸發的方案。與會的人事總處官員楊良彬說，對於過去的制度，會通盤檢討，也會依照釋字第785號解釋精神，就這些辛苦人員的合理執勤時數訂一個上限，甚至對於他們超時工作的補償，來做通盤研究；至於相關框架性規範，人總與相關機關研議中。