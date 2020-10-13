女長智齒喊痛！牙醫「1舉動」暖到她　神結局曝光網羨炸

有名女網友因為智齒長歪，非常疼痛，於是到了牙醫診所要拔牙，不過，當她拔完智齒後，醫師也不斷傳訊息關心，她最後也將「浪漫結局」曝光，讓大批網友紛紛留言「恭喜」。

該名女網友在《Dcard》的「彩虹」版發文，表示大約在一年前，智齒長歪了，讓她非常疼痛，不巧的是，以前習慣的主治醫師剛好去國外度假了，所以她也只好給另一位女醫師拔牙，事後女醫師也傳了很多封訊息關心她的傷口，雖然知道對方只是基於工作，但關心之餘，她還是和醫師聊了很多私事。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》的「彩虹」版發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

但這沒有打倒原PO，「不然我們在一起試試，如果她回來了，你還愛她，那我會離開」，女醫師也答應了。之後倆人在一起的日子都很好，豈料，三個月後女醫師的前任知道她的存在，又回來和她聯繫了。「強求來的愛，果然和強摘的果實一樣，不甜」，原PO難過地問女醫師「她是不是想回頭了」，女醫師也回應對方約了她的診要洗牙，這時原PO心裡難受地只能以剛好有事要去南部出差為由，打包了所有在醫師家的物品。



▲女網友最後和醫師在一起。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 但就在要離開的那天，她發現行李的重量不對，打開以後發現衣服都消失了，反而多出幾件女醫師的衣服。她問對方也要和自己一起去出差嗎，那前任怎麼辦，女醫師回應「女友和你一起出差，不行？」、「病人當然是安排在醫師的上班時間啊」，讓她當下破涕為笑，也開玩笑地在文末表示「Ｑ：試問，這段戀愛誰受傷了？Ａ：原本的主治醫師，度假完病人就被搶了」。

貼文一出，網友們紛紛祝賀「真是戲劇性的發展，果然緣分來了怎樣都擋不住，不過原PO也是有努力促成這段緣分的延續」、「哇賽，所以她選擇你」、「好好笑那個QA是怎樣哈哈」、「恭喜！羨慕羨慕」、「欸後面整個大翻轉餒，不過恭喜原po啦」、「把我的眼淚還來」、「恭喜恭喜」。（編輯：郭佩蓉）