男「高雄衝台中」給生日驚喜！門一開景象卻讓女友看傻眼

這位男網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「發現女友和別的男人一起回家」的文章表示，「我和我女友是遠距離，所以我們只有六日會見面，我住在高雄而她住在台中，我每個禮拜六早上就會坐車到台中找她，但就在上禮拜她的生日，我們約好要一起去吃飯幫她慶生，但我想給她個驚喜，我故意騙她說我臨時有事不能去了，但其實我早就到她家外面了，買了一大堆禮物等著她」，結果沒想到原PO竟看到他自己的女友牽著一個男人的手走進他家，這讓原PO趕緊傳了訊息告訴自己的女友「剛剛是騙她的，其實我已經到台中了，正要往她家過去」，同時更站在女方家門口等。
原PO更憤恨表示「我知道她一定會趕快讓那個男的離開」，果不其然，當女方一開門看到了原PO站在門外，直接傻了眼，馬上跑過來，抓緊原PO的手，告訴原PO她很抱歉，問原PO能不能原諒她，而原PO卻甩開女方的手，並把原本要送她的禮物砸在她的身上」，最後原PO只扔下了一句生日快樂便離開了，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「真男人！這種的就不要了」、「聽起來超級八點檔...目擊者的你還是為了幫他慶生，怎麼想都爆幹心痛」、「這種人真的不值得自己再付出真心，分得好，那個女的不配！」、「怎麼跟我的故事很像，我也是轉頭就走，頭也不回的離開」、「多人的愛才是愛」、「這親眼看到真的痛心，兄弟我只能給你一個男人的擁抱」、「證明了出軌無關長相」。（編輯：王柏文）