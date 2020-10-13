深夜回到家！女一開「電鍋」秒噴淚　曝背後真相全場哭慘

有一名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己最近為了考研究所，幾乎花費了所有心神在準備，壓力非常大，做什麼事情都提不起勁，家人也都覺得她狀態沒有很好，但也總是告訴她不要太逼自己。每到深夜回家，家人也因為工作需要，早就就寢，都沒有機會遇到，「那時我總覺得，整個屋子都沈浸在一種無以名狀的黑暗和孤獨中」。

▲有名女網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

× ▲有名女網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

信上寫著，「親愛的女兒，這陣子辛苦了，很抱歉爸爸只會做一些粗活的工作，沒辦法幫你分擔考試的辛苦，我跟媽媽都知道你最近壓力很大，睡也睡不好，為了貪圖方便還都吃一些比較沒有營養的食物，媽媽有幫你留一碗羊肉爐在電鍋裡，好好補一下，爸爸想跟你說，『無論是否考取成功，爸爸永遠會是你的避風港，希望你永遠開心快樂』」。



▲電鍋。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

× ▲電鍋。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

她在文末也表示，想跟每個正在自己生命中勇敢拼搏卻好像迷失的你們說「你很棒，這個世界上有這麼多愛你的人，記得要好好照顧自己，要好好擁抱這些溫暖和感動，不要讓愛你的人擔心，要繼續勇敢前進」，也向父母說「下一次，換我當你們的避風港」。

貼文一出，引起網友熱議，「最近也在準備考研，壓力真的大」、「加油」、「哭了」、「加油吧，再撐一下，我也正在努力中」、「看完內心滿滿的感動，考研加油，考完好好陪家人」。（編輯：郭佩蓉）