藍委指農委會買科學人廣告違法 審計長：所以他們下架了
藍委指農委會買科學人廣告違法 審計長：所以他們下架了
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-13 16:14:20
日前農委會在科學人粉絲團下廣告，美化含瘦肉精美豬引起軒然大波，今（13）日國民黨立委林為洲質詢時問審計長陳瑞敏，「農委會是不是違反預算法？」陳瑞敏並沒有指出農委會的做法有錯，但他也說「所以農委會把案子下掉，也沒有要我們(撥預算)給他。」
林為洲追問陳，如果審計部沒有撥預算，那農委會「會不會欠人家錢？」陳瑞敏說「(要看)當時廣告合約是怎麼跟人家講的。」林為洲直白地問「所以有沒有違法？」陳避答是非題，只說「廣告下架了，所以無法宣傳。」林為洲隨後指出，蔡政府宣布開放瘦肉精美豬進口後，被下廣告的不只科學人，還有其他網路媒體、電視台，且其中最難查的，是近年才興起的網紅、數位媒體，「數位廣告從2016年的7.24億，到2019年27.83億，這些廣告就像科學人一樣不容易查，出狀況的主要也都在這，在臉書、IG、PTT、Dcard，你們要與時俱進，審核政府機關是不是按照預算法走，如果不能與時俱進，難怪政府這麼囂張，明顯違反預算法。」
陳瑞敏表示，早在2011年開始，就有立委注意到預算使用不符合名目，審計部行文給行政院過，行政院也表示在新興媒體投放廣告，會符合預算法62條之1，廣告要明顯標示，不能置入性行銷，且要註明出錢下廣告的政府單位。林為洲隨後要求陳瑞敏要回去查去年有哪些廣告不符合預算法規範，陳瑞敏則回答「會再研議。」