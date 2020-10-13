月薪25萬和3萬煩惱相同？他遭戰翻　陳沂嗆：安慰魯蛇的

薪水和快樂指數能成正比嗎？日前網紅「一件襯衫」創辦人黃山料，在臉書發布一則以「月薪25萬元和月薪3萬元，煩惱都是相同的」為題的文章，掀起正反兩派的聲浪，而陳沂更是推翻他的觀點直言：「心靈雞湯就是寫來安慰那些魯蛇，順便騙他們錢用的」。

黃山料日前在臉書貼出曾和月薪25萬元的鄰居討論，讓他有感而發地發文表示原來月薪25萬元和月薪3萬元之間，除了「社會階層」不同之外，煩惱卻是相同，「一樣存錢並嫌錢不夠用，一樣厭煩那份當初嚮往的工作，一樣有老闆的壓力，一樣有受制於人的時候，一樣經常感到不自由，一樣曾想丟下一切凡塵俗事獨自躲起來」。

▲ 「一件襯衫」創辦人黃山料臉書這篇 「月薪25萬和3萬煩惱相同」掀起眾人討論。（圖／取自黃山料臉書）

黃山料分析從3萬到25萬元月薪，七點最引以為傲的奢侈，他列舉出像是想喝星巴克就喝、對「買一送一」無感、出門只搭計程車、吃Uber Eats自己點了500元，或是家事寧願花錢請打掃阿姨做，甚至誇張表示享用吃到飽時不用刻意前一餐不吃、吃麥當勞薯條加大，只吃一半就丟掉以及搭計程車找零時，硬幣掉地上不撿。

黃山料更點出有錢為什麼爽的原因，他直言：「因為你再也不必為了台北的高花費感到壓力，不再為了生存而戰戰兢兢，不怕繳不出下個月房租，想吃就吃不用省，想浪費就浪費」，他表示因高薪而擁有的奢侈與浪費，只能稱得上「舒服」，卻無法讓人感受精神靈魂層次的「快樂」，25萬月薪和3萬元月薪對他來說「除了世俗定義的階級差別之外」，差別其實不大。

▲黃山料該篇文章至今已有2.3萬人按讚，底下留言卻充滿正反雙方論戰，陳沂也截圖開嗆。（圖／翻攝自陳沂臉書）

不過他也指出薪水和快樂不該畫上等號，「若你從未探索自己真正快樂的理由，若你只有高薪，你能擁有的只有無止盡的浪費。卻從來不曾知道，自己熱愛的是什麼。」文末更以自身經驗指出「人生最爽的，是你再也不用賺錢，也能活自己熱愛的生活」。

文章曝光後掀起廣大迴響，有網友認同表示「薪水不能定義你的生活」、「快樂再多錢也買不到」，不過也有網友反酸這篇「雞湯文」，陳沂開嗆表示有錢帶給人的快樂不是「浪費」是「自由」，至於購物是「想不想要，而不是買不買得起」，最後更強調「心靈雞湯不就是寫來安慰那些魯蛇，順便騙他們錢用的？正面能量也是，因為無法復仇只好說自己選擇原諒假裝善良」。（編輯：楊智傑）