她遇靈異事件不敢睡　傲嬌虎斑貓貼心蹭手：別怕偶陪妳！

張小姐表示兩個多月前她與室友到台南兩天一夜，當天與室友一起在大浴缸泡澡時，兩人都聽見淋浴間傳出奇怪的「咔…咔…」聲，當下不以為意，但是當晚張小姐冒冷汗從噩夢中驚醒好幾次。隔天兩人回家後，虎斑貓麵麵一看見兩人竟然發出異常高聲調的嘶吼聲，並一度衝撞籠子，原以為是手上拿的氣球嚇到牠，但是幾天後，兩人都曾在洗澡時聽見清楚的「碰！碰！碰！」敲門聲。某天晚上室友晚歸，張小姐嚇到不敢洗澡，打電話給室友哭訴，突然感覺放在枕邊的手毛茸茸又暖暖的，轉頭發現是平常一摸就會咬人的麵麵，竟然為了安慰她而主動躺在手上，以穩重又堅定眼神盯著她，彷彿在說：「不用怕，我陪妳！」後來每次洗澡她與室友都會帶平安符，並且把麵麵放客廳，才停止詭異的敲門聲。
某天張小姐因為凌晨失眠加上身體不適而崩潰，當時麵麵正在舔玩具，回頭發現奴才在哭，突然露出驚慌的表情，馬上過來看看她的臉，繞著她邊走邊喵後再用頭蹭她的手，張小姐看見愛貓的貼心舉動哭得更慘，沒想到又讓麵麵慌張叫到「分岔」，後來麵麵安慰她大概十分鐘後張小姐才慢慢好轉，然後抱著牠摸摸對牠說謝謝。張小姐表示其實麵麵雖然很調皮也很有個性，不喜歡抱抱或親親，除非自己想摸摸，其餘時間只要碰牠就會咬人，但是牠也很聰明，發現奴才不安時會立刻給予安慰，或是在她與室友吵架時喵喵叫緩和緊繃氣氛。
張小姐將麵麵的天使舉動分享在貓咪社團，很快就累積上萬名網友按讚分享，不少人留言表示：「是暖男貓，令人安心的眼神」、「貼心小棉襖」、「貓：有朕在，奴才別怕」、「我家的就算我在哭，或是淚眼汪汪看著牠還是沒反應，或是我在哭牠一邊吃牠的飼料」、「這就是……別人的貓」、「貓會趕走靈體哦～我遇過」、「貓真的會懂！」。（編輯：陳珮瑜）