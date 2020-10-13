非豪車不坐？友人狂推優質男開名車　款式曝光拜金女氣瘋

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非豪車不坐？友人狂推優質男開名車　款式曝光拜金女氣瘋

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-13 17:21:07

▲有名女網友表示一名拜金女向她說「非名車不坐」，而她也向對方推薦開「這一台」車的男人，豈料對方下秒竟氣炸。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有名女網友表示一名拜金女向她說「非名車不坐」，而她也向對方推薦開「這一台」車的男人，豈料對方下秒竟氣炸。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

雖然每個人的價值觀不盡相同，但若是以自己的標準來「瞧不起」他人，可就不好了，對此，也有一名女網友發文，表示有名拜金女向他抱怨某位友人只開國產車，還想追女生，更提到自己只坐「百萬名車」，讓她覺得很傻眼，貼文一出，引起網友熱議。

該名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示有位拜金女向她抱怨「某某某居然開國產車，超瞎的，連台像樣的車都沒有，這樣還想追女生哦」，還順道問了原PO男友開的是什麼車，而原PO也回應「就xx的休旅車啊，我不在意耶」，這時拜金女卻吐槽那台車已經很久了，「車子代表男人地位跟形象，如果對方不是開百萬名車，不是新車，我才不坐，連車都買不起，算什麼男人」。

▲女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
原PO心裡不是滋味，也提到「我倒是有認識一個開百萬名車的男人，蠻常遇到他的，他也沒有別的工作，就是常常開著那台百萬名車跑來跑去，穿梭大街小巷」，而拜金女非常激動「真的嗎？他單身嗎？長得如何？收入好嗎」，原PO再回應「不知道他是不是單身，但婆媽們看到他都蠻高興，收入應該不錯，據說蠻穩定」。

▲女網友PO出垃圾車照片。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲女網友PO出垃圾車照片。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
拜金女也要求原PO介紹一下，還問了「對方開什麼車」，原PO回覆「我不知道他車子的廠牌跟型號，但我知道長什麼樣子，等我一下，我傳給你看」，而她也傳了「垃圾車」的照片給拜金女，對方下秒氣炸「你是在耍我嗎」，讓原PO直呼「我沒說謊啊，這台真的是百萬名車，而且大家都喊得出名字」。

貼文一出，引起網友熱議，「回頭率超高的！司機人人追著跑的！」、「不只是百萬名車，還雙門呢」、「這部真的是名車無誤，不管你開到哪個國家，大家都為它瘋狂」、「常常很多人追著跑，超搶手的啦」、「這台的確是百萬名車啊！」。（編輯：郭佩蓉）

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