國人均揹26萬債務 審計長：欠錢要還、支持修公債法
國人均揹26萬債務 審計長：欠錢要還、支持修公債法
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-13 17:07:19｜update2020-10-13 17:14:46
立法院下半年進行預算會期，各委員會將審查明年度的行政部門總預算，然而根據行政院提出的報告中，明年中華民國未償還債務高達6兆1000億，分攤給2300萬台灣人，等於每人揹了26萬元債務。今（13）日審計長陳瑞敏表示，積欠債務當然要還，立委追問要不要調高課稅比率，陳也表示贊成。
立法院今日下午邀請審計長陳瑞敏赴立法院報告「中華民國108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」，並備質詢。輪到國民黨立委賴士葆時，賴指出蔡英文政府上台這幾年來，舉債超過1兆5000億元，加上過去累積的債務，中華民國一共舉債6兆1000億元，全中華民國上至百歲人瑞、下至新生兒，每個人都揹了26萬元債務，賴直接問「這筆錢要不要還？還是乾脆不還了？」陳則乾脆地回答「欠債要還。」根據公債法第12條，為強化債務管理，中央、直轄市政府應以當年度稅課收入的5%來還債，賴士葆表示，以這個5%的比率來說，一年有800億元用來還債，以這個進度下去，要還75年才還得完，他問陳瑞敏「審計部有沒有積極做法？從5%調高到8%？甚至10%？」陳瑞敏則回答「要還啦，但我們從2016年到2019年都有結餘。」賴士葆打斷他說「那個時候沒怎麼還債啦，我簡單問你，你贊不贊成提高？」陳則說「當然能提高很好啦，贊成。」