最近超倒楣？專家曝神準心理測驗　看你的「霉運從哪來」

你最近是否有感到有些不順？塔羅牌老師艾菲爾在微信官方帳號中，分享了一個心理測驗，要測你最近的霉運到底來自哪裡，也請回憶一下最近遇到的困難。下方有四組深入險境的情境，你覺得哪一張圖的主角能「成功逃脫危險」呢，也記得邀請朋友一起來測測看，為彼此互相加油打氣。

▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號中分享一則心理測驗，看你「霉運從哪來」。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾微信官方帳號）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號中分享一則心理測驗，看你「霉運從哪來」。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾微信官方帳號）

Ｂ、狼與羊





Ｃ、獅與狗





Ｄ、石頭與蛇





答案A、惡龍與公主





吵鬧不休，被倒霉的衰鬼附身





選擇這張牌暗示，你最近的生活壓力很大，隨時處在備戰的狀態，但是各種狀況還是防不勝防，口角衝突不斷，都快要把你搞瘋了。由於你的個性比較安靜，很多話會藏在心裡，但這並不代表你不在意。最近要特別留意，有些原本你不太在意的小事，也會被別人放大。建議你爆炸前先深呼吸，不要過於衝動，可以試著慢慢解釋，讓別人了解你的想法。你的不順利會在五週之後化解。





答案Ｂ、狼與羊





樂觀過頭，被陰險的小鬼附身





選擇這張牌暗示，你最近正在著手進行一件令人興奮的事，但是螳螂捕蟬，黃雀在後，有人正覬覦著你的成果或者好處，想要伺機分一杯羹。你的個性認真積極，只是有時會顧前不顧後，太過樂觀，陰險的小人就像鬼一樣，在你身邊隨時準備捅你一刀。建議你做任何事都要謹慎為妙，也別過於炫耀自己的成果。你的不順利會在七週之後化解。





答案Ｃ、獅與狗





作繭自縛，被過去的幽靈附身





選擇這張牌暗示，你最近一直在猶豫糾結中徘徊，明知道待在原地不會改變，卻又放不下。你一邊責怪自己，一邊情不自禁，身旁的人都費盡口舌在對你勸說，但你還是硬要守著一個不會實現的夢。其實你已經準備好要離開了，只是想要再多看幾眼，懷念一下現在的感覺。你愛上的，並不是那個本體，而是像幽靈般的美好回憶。建議你要認清現狀，把目前的工作做好，才是對你最有幫助的！你的不順利會在一周之後化解。





答案Ｄ、石頭與蛇





行為失控，被慾望的餓鬼附身





選擇這張牌暗示，你最近突然很想要放縱自己，不論是蹺班也好、瘋狂購物也罷，總之你覺得自己活得太累了，想要好好放鬆一下。你的付出跟回報一直不成正比，讓你覺得根本不值得，於是你開始想要做些一直很想做，卻沒有勇氣做的事情。建議你，要小心一時的狂歡，花費掉的不只是金錢，還有時間與健康，還是適可而止會比較好。你的不順利會在兩週之後化解。（編輯：郭佩蓉）

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