房市／40年房貸誘人　專家提醒房貸族這樣算清楚

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，貸款40年每月負擔房貸金額相對少，但「利息多很多」，取決於購屋族的取捨；此外，也要考慮申貸人的年齡，以退休年齡65歲來算，應抓65算前還完貸款較為保險，也就是說若要申貸40年房貸，最好在25歲左右就買房。
以貸款金額1000萬、20年、利率1.43%計算，本息攤還每月房貸金額4萬7934元，若同樣條件貸款30年房貸，本息攤還每月房貸金額3萬4178元，若再延長至40年，房貸僅需繳2萬7369元。不過，因還款年限拉長，每年14萬3000元利息支出，40年會比20多繳交20年的利息費用。
信義房屋文心昌平店店長謝明哲也表示，過去20年房貸較屬常態，但近年除非家中長輩有幫助，否則年輕購屋族多申請30年房貸，優點是「可完全靠自己」，缺點則是「總利息較高」。而現在有部分銀行推出40年房貸，但據他觀察，有意願申請的客戶不算太多，因年限拉太長，繳完房貸已屆退休年齡，利息也太高。
至於9成房貸成數誘因，郎美囡說，對自備款少的購屋族來說，買房會變得比較容易，但相對每月須還款金額也較高。此外，通常貸9成會分8成房貸，及1成信貸或裝潢貸款，信貸與裝潢貸款部分，目前利率雖不會像一般單純申請信貸的利率這麼高，但仍要視申貸人個人條件如薪資收入、職業與公司等條件，否則通常都會比房貸更高，這也是申貸前必須納入考慮。