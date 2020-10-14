房市／40年房貸誘人　專家提醒房貸族這樣算清楚

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房市／40年房貸誘人　專家提醒房貸族這樣算清楚

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-10-14 18:00:00

40年房貸
▲40年房貸優點是每月還款金額較低，但總利息負擔較高。（圖／NOWnews資料照片）
國內房貸利率築底，銀行業者近期還推出「40年期房貸」、「最高貸款9成」等方案，搶購屋族房貸市場。雖拉長房貸年線及貸款成數，可降低購屋族每月繳款或自備款負擔，但房市專家也提醒，總利息較高、貸款人個案條件等因素，仍須列入貸款前的考慮。
目前房屋貸款多以20年或30年為期，期間，「只繳利息不還本金」的寬限期過去多以2到3年為主，但現在許多銀行放寬提供最多5年的寬限期，甚至有銀行推出40年房貸，寬限期最長也有3年；房貸成數方面，一般來說房屋貸款最高約貸到8成，但可透過信貸、裝潢貸款等其他項目，將成數推高至9成。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，貸款40年每月負擔房貸金額相對少，但「利息多很多」，取決於購屋族的取捨；此外，也要考慮申貸人的年齡，以退休年齡65歲來算，應抓65算前還完貸款較為保險，也就是說若要申貸40年房貸，最好在25歲左右就買房。

以貸款金額1000萬、20年、利率1.43%計算，本息攤還每月房貸金額4萬7934元，若同樣條件貸款30年房貸，本息攤還每月房貸金額3萬4178元，若再延長至40年，房貸僅需繳2萬7369元。不過，因還款年限拉長，每年14萬3000元利息支出，40年會比20多繳交20年的利息費用。

信義房屋文心昌平店店長謝明哲也表示，過去20年房貸較屬常態，但近年除非家中長輩有幫助，否則年輕購屋族多申請30年房貸，優點是「可完全靠自己」，缺點則是「總利息較高」。而現在有部分銀行推出40年房貸，但據他觀察，有意願申請的客戶不算太多，因年限拉太長，繳完房貸已屆退休年齡，利息也太高。
至於9成房貸成數誘因，郎美囡說，對自備款少的購屋族來說，買房會變得比較容易，但相對每月須還款金額也較高。此外，通常貸9成會分8成房貸，及1成信貸或裝潢貸款，信貸與裝潢貸款部分，目前利率雖不會像一般單純申請信貸的利率這麼高，但仍要視申貸人個人條件如薪資收入、職業與公司等條件，否則通常都會比房貸更高，這也是申貸前必須納入考慮。
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