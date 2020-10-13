蔡英文視導樂山雷達站　神秘外籍男子曝光！

午餐致詞時，蔡英文表示，在今年國慶演說中，她向全體國人提到，只要有時間，她都會盡量前往部隊看看日夜輪班、保家衛國的國軍，從山上到海邊的單位，都沒有例外。今天也是一樣。她今天選擇一路坐車上來，就是為了體會大家平時的辛苦；從山下到山上的車程，單趟就要2個小時，想到大家每次輪休返營，都要經歷這樣遙遠路途、崎嶇的山路，真的很不容易，而且高山氣溫變化大、物資運補成本一定高，「你們都辛苦了」。
蔡英文也對雷達站的國軍表達感謝，在這座高山上當「空防的眼睛」，從台灣看到世界，從世界看到外太空，默默守護著國家的安全。身為中華民國三軍統帥，她除了代表國人為國軍打氣，也要讓所有國人了解，有一群國軍，在高山上全天候堅守著崗位，承擔起偵蒐預警的重要任務。
蔡英文也實際了解空軍偵蒐預警中心的工作內容，看到大家在短時間內確實掌握飛彈軌跡，並且迅速應變的專業能力，非常值得肯定。透過簡報，她也知道，最近幾次周邊國家在試射飛彈、火箭時，空軍的偵蒐預警中心，都能夠在第一時間確實偵獲。她有信心，大家一定能為其他專責反制的國軍單位取得先機，成功抵禦來自空中的威脅，「國家的空防，就要繼續交給各位了！」
值得注意的是，總統府公布影片中也出現一名神秘外籍男子的身影。為了偵測飛彈，立法院於2003年編列了304億台幣的預算採購鋪爪雷達，據傳偵測範圍超過5,000公里。2013年10月，時任國防部長嚴明在立院報告中證實，樂山基地有美軍駐守，同時也有美方維修技術人員進駐。駐守雷達站的美方人員平時不著軍服、低調居住在附近民宿中。