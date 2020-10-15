老外帶韭菜臭豆腐登高山？原因曝光引網讚：真台灣人

The China Post特別訪問到臭豆腐頭號粉絲， 她叫做克里斯塔·巴克(Christa Barker)今年33歲來自美國，在台灣已經住了四年。目前住在新竹竹北的她熱情地分享道，這張照片是在新竹尖石的宇老觀景台拍攝，而照片中的主角正是宇老著名的「韭菜臭豆腐」。
宇老臭豆腐堪稱是全台最高的臭豆腐店，海拔約1,450公尺，位在通往司馬庫斯的必經道路上。雖說臭豆腐是台灣代表小吃，但許多老外聞到那味道總是避之唯恐不及。然而，對於巴克來說，炸臭豆腐不僅是人間美味，更是她與台灣土地之間的連結。
「臭豆腐是我最愛的台灣小吃。無論何時何地，必定聞香下馬，立馬買一份來吃。」巴克娓娓道來，她尤其推薦新竹高鐵站附近一間披薩店的「臭豆腐披薩」。
身為臭豆腐愛好者，這個夏天她與好友沙米爾(Shamir)相約環島，兩人立志吃遍各地臭豆腐，結果兩周內竟然吃了六次臭豆腐。事實上，巴克並不是一開始就愛這又臭又香的在地小吃。回想起初次來台品嘗臭豆腐，她表示第一次吃的是用竹籤串起的白色臭豆腐，吃了一口後一年都不敢再碰。
直到一年後朋友勸她試試炸臭豆腐，自此她才深深愛上這款小吃。 「臭～豆～腐～」每當她來到住了3年的基隆，聽到一位老伯推著推車叫賣著香噴噴的臭豆腐，她總是忍不住停下腳步，買一份老伯的臭豆腐大啖一番，而這也是她對基隆美好記憶之一。