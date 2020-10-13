又抓到陸資違法投資大同！金管會開罰2500萬元、出清持股
又抓到陸資違法投資大同！金管會開罰2500萬元、出清持股
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-13 18:55:30｜update2020-10-13 19:05:59
金管會又抓到大同公司有違法陸資！金管會今（13）日表示，經查確實有違法陸資以新加坡商外資身分，投資持有大同5.87%股權，因此對陸資開罰新台幣2500萬元，並停止股東權利及限期於6個月內出清持股。而這也是大同第4次被抓到有違法陸資，若加計之前陸資被罰的1044萬元，合計金管會對違法陸資投資大同開罰了3544萬元。
金管會證期局指出，有關陸資透過外資違法投資上市櫃股票，均秉持審慎處理及依法行政作為，並啟動相關查調機制，透過相關管道積極蒐集事證，力求毋枉毋縱，就調查事實及事證綜合審酌之，如有陸資涉有違法投資，均即依法處罰並停止股東權利；另對於合法股東，則致力股東權益保障，如上市櫃公司股東會有影響股東權益之行使，並有違反公司治理原則、股東行動主義的情事，亦依法處分。證期局說，在經過多方資料比對發現，陸資透過新加坡外商，在新加坡金融機構開戶後，違法投資大同，從去年5月開始陸續買進大同股票，大約半年左右，持股比例約5.87%，約13萬張大同股票，但對於陸資身分， 金管會不願說明，僅表示與之前查到的陸資龍峰集團是不同人。
證期局表示，中國大陸地區人民藉由他人委託外國機構投資人取得國內證券，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第73條第1項規定，中國大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資的公司，非經主管機關許可，不得在台灣地區從事投資行為，該中國大陸地區人民的投資行為違反上開兩岸人民關係條例規定，因此依同條例第93條之1第1項規定，對該中國大陸地區人民處罰鍰新台幣2,500萬元、停止股東權利及限期於6個月內出清持股。證期局強調，為吸引外資投資我國證券市場，過去30多年間，我國逐步推動放寬各項外資管理措施，由審查許可制改採登記制，外資參與我國市場的程序更為簡便，惟因全球投資人跨境投資日益興盛，遵守當地國的法令為基本義務，因此，金管會之前已多次重申僑外資及陸資投資國內有價證券，應確實遵守相關管理辦法及證券期貨交易管理法令，金管會這次再度重申，之後如經發現違規情事，將依相關規定從重議處。